Lov na Koper

Evrovizijska popevka je naokoli te dni, kot vemo, se da tudi staviti na skladbe, kar se pa zdi še bolj negotovo početje, kot so športne stave. Sploh če človek išče visoko kvoto. A po neki analizi obdobja od 2007 do 2022, v kateri se je primerjalo pozicije skladb na stavnicah s tem, kakšno uvrstitev so na koncu res dosegle, je korelacija osupljiva. V vsega treh ali štirih primerih vodilna skladba na stavnici (pač tej, ki jo je analitik vzel v obravnavo) na koncu ni bila tudi zmagovalka. Tako letos na pretežno vseh stavnicah vodijo Švedska, Finska in Ukrajina, kvote na njihovo zmago pa se gibljejo med 3,50, na zmago Španije ali Francije okoli 5, medtem ko morebitna zmaga Avstrijk, ki se jo razume kot možno presenečenje, že obeta množenje vložka z 51. Letošnja evrovizija bo hud sobotni večerni derbi.