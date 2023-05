Poraženci zlate dobe

Predkoronski časi, ko so ob težavah zlahka še isti dan obiskali zdravnika, so za številne prebivalce le bled spomin. V obdobju, ko je bil covid formalno vse bolj izenačen z drugimi nalezljivimi boleznimi, je bil vhod v ustanove ponekod še vedno zastražen kot sredi najhujše zdravstvene krize. Bralci so nam tudi to pomlad pripovedovali o prerekanjih na pragu zdravstvenih domov. Namesto zdravstvenim delavcem, s katerimi so imeli med pandemijo opravka na triaži, so zdaj o svojem slabem zdravju in zasedenih telefonih razlagali varnostnikom.