Z odzivom so zelo zadovoljni. Odlok o spominski medalji ob 30-letnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije je sprejela prejšnja vlada 19. maja 2021, so spomnili na ministrstvu. Upravičencev do priznanja je 75.000, po odloku bi morala biti priznanja podeljena do konca leta 2021. Prejšnja vlada je rok nato dvakrat podaljšala, nazadnje do konca leta 2022. Kljub temu je bilo v mandatu prejšnje vlade podeljenih le dobrih deset odstotkov vseh spominskih listin, so pojasnili na ministrstvu. Z nastopom nove vlade so na ministrstvu takoj začeli aktivnosti za podelitev spominskih medalj: do konca marca letos so jih podelili več kot 20.000 veteranom, ki so jih kot člani veteranskih organizacij prejeli znotraj njih. Uprava za vojaško dediščino je zato 45.000 veteranov, ki niso člani veteranskih organizacij, povabila na sedeže uprav za obrambo, kjer jih lahko prevzamejo v času uradnih ur. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da gre za organizacijsko in logistično izjemno zahteven projekt, saj je upravičencev zelo veliko. »Mnogi ob tem povedo, da bi to dejanje ponovno storili, če bo treba braniti domovino. Mnogi se ob podelitvi želijo fotografirati, pogovoriti in posredovati svoja doživetja tistega časa,« so navedli na ministrstvu.