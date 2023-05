Hrvaška bo del odpadkov iz NEK shranila na Škotskem ali v Franciji

Slovenija naj bi letos vendarle začela graditi odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, Hrvaška išče začasno rešitev. Za prevzem hrvaških odpadkov iz krške nuklearke so zainteresirana podjetja iz Francije in ZDA.