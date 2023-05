Ker možnosti za zmago krepko presegajo en odstotek, je – kot smo izvedeli od naših izjemno obveščenih virov – vedno podjetni ljubljanski župan že na hitro sklical sestanek s poslovnežema Jocem Pečečnikom in Izetom Rastoderjem, kajti od danes naprej je ključno vprašanje le še, kje natančno bo potekal naslednji Eurosong, potem ko bo Slovenija zmagala in tako avtomatično postala gostiteljica tekmovanja v letu 2024. Kot smo izvedeli, je Janković podjetnima kolegoma predstavil dve možnosti: ali Rastoder v Stožicah postavi streho na nogometni stadion, ki bi se tako po ameriškem vzoru lahko pretvoril v zaprto dvorano, ali pa – nad to idejo je še bolj navdušen –​ Joc Pečečnik ekspresno prenovi bežigrajski stadion, na katerem so v zgodovini že potekali izjemni koncerti v nepozabni akustiki (ki je v Stožicah seveda ni). Tudi prebivalci Plečnikovemu stadionu sosednjih Fondovih blokov so menda že dali soglasje, saj računajo na to, da bodo lahko tudi oni na svojih vrtičkih in balkonih obiskovalcem Eurosonga zaračunavali vstopnino, pa tudi kakšno pijačo jim utegnejo prodati. Volk sit, koza cela. Joc, Izet, akcija!