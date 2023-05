Pri košarkarjih Cedevite Olimpije je vrag odnesel šalo. Po izjemno slabi evropski sezoni, ko so v evropskem pokalu zasedli zadnje mesto v skupini A in bili brez pravih možnosti za preboj v končnico, jim zdaj grozi, da se hitro poslovijo tudi v končnici lige ABA. FMP je v Beogradu namreč izsilil tretjo četrtfinalno tekmo, kar pomeni, da bo danes v Ljubljani dokončno znan tretji polfinalist. Prva sta si mesto med štirimi najboljšimi v regiji že zagotovila Crvena zvezda in Budućnost. Če bi zmajem spodletelo, bo govora o katastrofalni sezoni.

Ljubljančani so med končnico lige ABA začeli tudi z izločilnimi boji v državnem prvenstvu in v Šentjurju komaj strli domačine. Trener Miro Alilović je računal na vse najboljše posameznike, z izjemo Josha Adamsa in Marka Jeremića, ki sta izpadla iz dvanajsterice zaradi pravila štirih dovoljenih tujcev v domačih tekmovanjih. Olimpija je do uspeha zaradi pomanjkanja motivacije in osredotočenosti prišla šele v končnici, ko so se gostiteljem zatresle roke. Alilović je bil ob parketu precej jezen, kasneje pa je razkril, da je igralce opozarjal na pasti tekme. »Opozarjal sem, da se začenja domača liga in da bo tekma proti Šentjurju težka. V slovenskem prvenstvu bo vse odvisno od nas, od našega pristopa, obrambe in skoka. V drugem polčasu smo pokazali drugo plat. Začeli smo opravljati naloge v obrambi, skakati pod košem. Stekel je tudi napad in na koncu smo uspeli zmagati,« je povedal Miro Alilović.

Za uspeh proti kakovostni zasedbi FMP bodo morali kapetan Edo Murić in soigralci pokazati precej več kot proti Šentjurju in tudi v Beogradu na drugi tekmi, ko niso našli pravega odgovora za trojico Beau Beech, Aleksa Stepanović in Charles Manning, ki so dosegli kar 71 od skupno 102 točk. »Odločilno tekmo z FMP nestrpno pričakujemo in komaj že čakamo, da se začne. Naredili smo potrebne analize in na treningih poskušali popraviti stvari, ki niso bile dobre v Beogradu. Predvsem imam tu v mislih obrambne naloge, individualno odgovornost in skok. Stvari, ki se vlečejo in na katere opozarjamo že celotno sezono. Prepričan sem, da smo dobro pripravljeni, ob tej priložnosti pa bi za pomoč prosil tudi navijače. Če kdaj, potem jih potrebujemo tokrat,« sporoča Alilović.

Optimistični pred gostovanjem v Ljubljani so tudi košarkarji FMP, ki sporočajo, da prihajajo v slovensko prestolnico povsem sproščeni, a odločeni, da zmajem zagrenijo življenje. »To bo že peti obračun proti Olimpiji v letošnji sezoni in kot v vsakem do zdaj sem tudi tokrat prepričan, da bodo o zmagovalcu odločale malenkosti. Četrtfinalno serijo smo pripeljali do odločilne tretje tekme, kar smo si tudi želeli. Ves pritisk je zdaj na Olimpiji, mi pa se v tekmo podajamo sproščeni. Vesel in zadovoljen sem, da so moji igralci na drugi tekmi pokazali tisto, kar jim govorim že celotno sezono – da imajo kakovost za premagovanje tudi takih ekip, kot je Olimpija. Skupaj s strokovnim štabom verjamemo v njih in prepričani smo, da bodo odigrali z isto energijo in hrabrostjo kot na zadnji tekmi. Potem pa je možno vse,« razmišlja nadarjeni trener FMP Nenad Stefanović.

Dodajmo še to, da so po izpadu Partizana iz evrolige znani termini četrtfinalne serije proti Studentskem centru. Prva tekma bo v ponedeljek ob 19. uri v Beogradu, druga pa v četrtek ob isti uri v Podgorici.