Zakonodajno pobudo je vložila stranka Resnica; 60-dnevni rok se izteče 10. julija. V stranki Resnica menijo, da bi se volilci ob prepovedi objave anketnih raziskav in analiz trideset dni pred volitvami bolj osredotočili na programe in predstavitve kandidatov ter ne bi bili »pod vplivom medijskih manipulacij in pristranskosti«. Takšna ureditev bi zagotovila bolj poštene in enake pogoje za vse kandidatne liste in s tem prispevala k večji demokratični udeležbi in večji verodostojnosti volitev, so prepričani. Poleg prepovedi objave volilnih anket bi predlog novele vsem medijem javnega obveščanja odredil, da medijski prostor razdelijo z žrebom, uvedli bi tudi globe za medije. S petkom je začel teči tudi rok za zbiranje podpisov za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave. Na predlog državljanke Mimi Zajc naj bi spremenili člene, po katerih razpis referenduma ni dopusten, ko gre za zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb. Rok se prav tako izteče 10. julija.