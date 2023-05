Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek za BBC izjavil, da njegova vojska potrebuje še nekaj časa za pripravo velike protiofenzive. Morda je bila ta izjava namenjena ruskim generalom, da bi jih preslepil. Kakor koli že, v zadnjih dneh ukrajinska vojska napreduje na območju mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine. Ruska vojska in najemniška vojska Wagner, ki sta v Bahmutu osem mesecev zaman poskušali obkoliti ukrajinsko vojsko, sta zdaj v nevarnosti, da bosta v tem mestu, ki sta ga večinoma zavzeli, sami obkoljeni.

Ruska stran je v zadnjem tednu izgubila nekaj kvadratnih kilometrov ozemlja, kar je v bitki za Bahmut zelo veliko. Toliko namreč skupina Wagner in ruska vojska nista mogli zavzeti niti po več mesecih silovite ofenzive, pri čemer je bilo tudi več kot sto smrtnih žrtev na ruski strani na dan.

Ruska vojska je v petek posredno priznala poraz, saj je sporočila, da »na novo organizira obrambo na ugodnejših položajih«. Jevgenij Prigožin, vodja Wagnerja, pa jo je v spletnem videu pozval, naj neha lagati: »Gre preprosto za bežanje enot obrambnega ministrstva.« Ukrajinci sicer trdijo, da z območja Bahmuta bežijo plačanci Wagnerja. Še naprej pa Prigožin očita ministrstvu za obrambo, da pošilja njegovim enotam premalo streliva. Prepiri na ruski strani vsekakor negativno vplivajo na učinkovitost njenih vojaških operacij in so dobra novica za Ukrajince.

Ukrajina dobi tanke abrams v začetku jeseni

Hudi boji potekajo tudi na območju mesteca Soledar, 50 kilometrov severno od Bahmuta. Ruska stran ga je zavzela januarja, zdaj pa Ukrajinci, menda s 40 tanki, pritiskajo, da bi zaposlili tamkajšnje ruske vojake, sicer bi ti posegli v bitko za Bahmut. Vse to pa najbrž še ni velika ukrajinska protiofenziva, ki se jo kot možen prelomni trenutek vojne napoveduje že več mesecev. Pri pripravah na to veliko protiofenzivo je za Ukrajino ključna zahodna pomoč v orožju in strelivu. Velika Britanija ji je že dobavila izstrelke zrak–zemlja storm shadow, ki letijo tudi 250 kilometrov daleč. Ukrajina jih ne bo smela uporabljati na ozemlju Rusije (kjer tudi doslej ni uporabljala zahodnega orožja), a bo z njimi lahko pokrila vse svoje ozemlje, tudi Krim in most, ki povezuje ta polotok z ruskim ozemljem, kar bi lahko bilo pomembno pri preprečevanju ruskega oskrbovanja Krima, če bi na polotoku potekala protiofenziva.

Tudi ameriški generali so zdaj potrdili, da je Ukrajincem 5. maja z ameriško raketo patriot nad Kijevom uspelo sestrelili ruski nadzvočni izstrelek kindžal, ki ga je Putin leta 2018 označil kot »novo strateško orožje«. Očitno je šlo le za propagando in očitno Rusija nima tako dobrega orožja, kot je veljalo doslej. Sicer v Moskvi trdijo, da patriot ne more prestreči kindžala.

Temnopolti ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v četrtek v senatu izjavil, da bo Ukrajina tanke abrams, ki naj bi bili eni najboljših na svetu, dobila v začetku jeseni. V Beli hiši pa so ogorčeni nad Južno Afriko, ker naj bi Rusijo oskrbovala z orožjem in strelivom.

Prihodnji teden bo v Ukrajino prišel posebni kitajski odposlanec za evroazijske zadeve v Ukrajini. Gre za kitajski obisk na najvišji ravni v Ukrajini po začetku vojne. Očitno se v Pekingu še niso odpovedali svojim načrtom o mirovnem posredovanju.