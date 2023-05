Sonyjeve brezžične slušalke wf-c700n sodijo med dostopnejše brezžične slušalke za v uho z zmožnostjo dušenja zunanjega hrupa. Njihova priporočena cena je okoli 120 evrov. Hkrati jih brez pomislekov uvrščamo med najudobnejše slušalke, ki smo jih doslej testirali. Sony je tokrat res zadel pravo razmerje med velikostjo, težo in obliko. Zlasti med cenejšimi napravami so v preteklosti pogosto spravili na trg predimenzionirane izdelke, ki so štrleli iz ušes ter tako in drugače izgubljali točke za udobnost. Slušalke wf-c700n so povsem druga zgodba. So diskretne in lepo sedejo v uho. So lahke in se ne zarijejo pregloboko v ušesni kanal. Hkrati pa v ušesu sedijo dovolj varno, da jih nismo izgubili niti med zelo močnim sukanjem glave. Športne aktivnosti so torej v igri. Z vodoodpornostjo po standardu IPX4 bodo preživele tudi dež. Ne pa jih potopiti v vodo.

Poleg diskretnosti je dizajn slušalk tudi dokaj preprost. Preprostost se kaže tudi v vmesniku. Namesto dotikov, gest, podrsavanj, tapkanja na kosti okoli ušesa in kar je še tega so tokrat Japonci izbrali bolj analogen pristop s po enim gumbom na vsaki slušalki. Ni tehnološko osupljivo, je pa v praksi zelo funkcionalno. V praksi se dobro izkaže tudi dušenje zunanjega hrupa. Izničilo bo večino motečih zvokov v okolici, nekaj hrupa pa vseeno pride skozi.

Kakovost zvoka je za ta cenovni razred zelo dobra. Zvok je jasen tudi ob hitrejših metalskih vižah, kot je Through the fire and flames zasedbe Dragonforce, kjer po izkušnjah slušalke tega cenovnega razreda običajno pričnejo klecati ter postrežejo z nekakšno čežano, medtem ko wf-c700n uspešno kljubuje kompleksnosti zvoka in jo večinoma zvesto posreduje poslušalcu. Ker slušalke nimajo podpore LDAC oziroma ne podpirajo visoke ločljivosti zvoka, so primerne zlasti za uporabnike, ki uporabljajo spotify ali kak drug pretočni servis brez Hi-Res podpore. Imajo pa zmožnost za 360-stopinjski zvok in DDSE oziroma digitalno izboljšavo kakovosti zvoka. Ta pa bo izkušnjo na spotifyju celo izboljšala. S slušalkami je mogoče tudi prostoročno telefonirati (prek povezane naprave). Zvok je tedaj soliden.

Kar zadeva baterijo, slušalke ne postrežejo ravno s presežkom. Z vklopljenim dušenjem hrupa ponujajo nekaj več kot sedem ur poslušanja. V polnilni škatlici pa je energije še za enkrat toliko. Pohvalili bi tudi škatlico, ki je prav tako všečna. Po obliki še najbolj spominja na podolgovato tableto in je ravno dovolj debela in dolga, da lepo sede ob mobilnik v žepu. Narejena je iz plastike. Ko jo odpremo, pokrov suvereno stoji v pokončnem položaju. Iz nje je tudi zelo enostavno vzeti slušalke. Plus točke za primerno moč magneta in dovolj prostora za prste.

Pod črto smo nad slušalkami wf-c700n zelo navdušeni, saj Sony v tem cenovnem segmentu v preteklosti ni ravno slovel po posrečenih dizajnih, ki bi dopolnjevali kakovost zvoka. V tem cenovnem razredu gre gotovo za eno boljših naložb.