V njem je zapisal, da so v četrtkovi izjavi vlade glede kipov trditve, ki ne temeljijo na dejstvih. Izjava vlade je bila po Dežmanovih besedah »polna trditev, ki temeljijo bolj na verski vnemi kot dokazanih dejstvih«, pri čemer se je vprašal, kateri predpisi naj bi bili kršeni pri postavitvi depoja na prostem Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Pivki. Zapisal je, da je v kulturnovarstvenih pogojih zahtevano, da investitor pridobi restavratorsko-konservatorski program. Ta program je pripravljen in je bil javno predstavljen, sredstva za izvedbo tega programa pa restavratorskemu centru zagotovi ministrstvo za kulturo. Kot lažnivo je označil trditev, da naj bi si Muzej novejše zgodovine Slovenije kipe, razen spomenika maršalu Titu, »ob prenosu tako rekoč prisvojil«. Po njegovih besedah je dejstvo, da so bili kipi z ustreznimi pogodbami med JGZ Brdo in Muzejem novejše zgodovine Slovenije preneseni v omenjeni muzej. Predvsem pa je bila, kot je dodal, postavitev depoja na prostem v programu Muzeja novejše zgodovine Slovenije za leto 2022. Da je bilo s programom vse v redu, je potrdilo tudi ministrstvo za kulturo že pod ministrico Asto Vrečko, ki je odobrilo programirana sredstva za postavitev.