Akademija, ki podeljuje oskarje, je naznanila, da se bodo za oskarja za najboljši film od leta 2024 lahko potegovali le filmi, ki bodo izpolnjevali nove kriterije o zastopanosti sicer premalo zastopanih skupin. Filmi bodo morali izpolnjevati vsaj dva od štirih kriterijev, med drugim tega, da glavni igralci prihajajo iz podpovprečno zastopanih skupin ali da iz teh skupin prihaja vsaj 30 odstotkov filmske ekipe in igralske zasedbe. Ko je novinarka Margaret Hover igralca vprašala, zakaj ima do teh pravil tak odpor, je odgovoril: »Zato, ker je to umetnost.«

Dejal je, da so filmi tudi oblika trgovine in da prinašajo denar, a da gre za umetnost. »In nihče mi kot umetniku ne bi smel govoriti, da se moram podrediti zadnji, najnovejši ideji o tem, kaj je morala.« »Mislim, da v tej državi ni manjšine ali večine, do katere bi morali biti tako ustrežljivi,« je dodal in spomnil na Laurencea Olivierja, ki je bil »zadnji belopolti igralec, ki je igral Othella«, in je vlogo po njegovem odigral briljantno. Olivier je Othella igral v filmu leta 1965, pri čemer je imel obraz prekrit s temno barvo, kar Dreyfussa očitno ne moti. »Ali to pomeni, da nikoli ne bo imel možnosti igrati temnopoltega moškega? Ali komu drugemu pravijo, da če ni Jud, ne bi smel igrati v Beneškem trgovcu? Smo nori? Ali ne vemo, da je umetnost umetnost?« je še vprašal in dodal, da takšnih pravil ne bi smelo biti, ker so pokroviteljska in ker govorijo, da smo tako krhki, da nas nihče ne sme prizadeti.