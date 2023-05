V intervjuju je dejal, da obožuje vlogo očeta in da je do otrok ljubeč, čeprav mora kdaj biti tudi strog. »Ni mi všeč, ko moram postavljati meje in podobno, ampak včasih enostavno nimam izbire. Vsak od staršev bi verjetno rekel enako. Vedno hočeš storiti pravo stvar, ko gre za otroke, in jim verjeti, a včasih tega ne moreš,« je pojasnil. Prva dva otroka, hčerko Dreno in sina Raohaela, ki sta danes stara 51 in 46 let, je dobil s svojo prvo ženo Diahnne Abbott. Leta 1995 je nato s tedanjim dekletom, manekenko in igralko Toukie Smith, dobil dvojčka, sinova Juliana in Aarona, ki sta zdaj stara 27 let, s svojo naslednjo ženo Grace Hightower pa ima 24-letnega sina Elliota in 11-letno hčer Helen Grace.

Najboljša stvar očetovstva je po njegovih besedah ta, da spodbuja otroke, da poskušajo uresničiti svoje sanje, tudi če to pomeni, da postanejo igralci. Glavno je, da ne odnehajo, dokler jih to osrečuje.