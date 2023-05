Glavna motivacija za vstop v to vlado pri meni izvira iz ocene, da smo se v družbi znašli na razvojni točki preloma. Pojavila se je priložnost, da se odbijemo od dna in ujamemo razvojni vlak. Vsaj od Pahorjeve vlade naprej so mandati vlad in strank kratkotrajni, programi neambiciozni, brez resnih ukrepov. Vse to nas je pripeljalo do situacije, v kateri smo izgubili vizijo. Sama sem to občutila, ko sem se z Evropsko komisijo pogajala o novi finančni perspektivi. Zanimalo jih je, kakšna je vizija Slovenije do leta 2030. Ko smo skušali poiskati nek dokument na to temo, nismo našli nič uporabnega. Niti iz koalicijskih pogodb ni bilo razvidno, kam želimo kot družba, niti iz raznih razvojnih dokumentov. In ker Roberta Goloba dobro poznam, ker vem, kako razmišlja, kakšna oseba je, ker je bil ves čas korak ali dva pred ostalimi v svojem času, sem ocenila, da lahko pridemo v fazo, ko bomo sposobni pogledati prek enega mandata ali si zastaviti bolj dolgoročne sile – in to me je motiviralo za vstop v vlado. x Mladina