Posilstva 15-letnice oproščeni

Poldrugo leto po tem, ko so se izrekli za nedolžne, so včeraj izrekli sodbo Amarju Ličini, Dinu Oručeviću, Maticu Močniku, Belminu Čoviću in R. J. Sodba je bila javna le za prve štiri – bili so oproščeni, le Ličina je dobil leto zapora zaradi izdelave in razširjanja pornografskega gradiva.