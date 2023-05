»Tudi ograja, ki smo jo, da bi zaščitili labodko, postavili ob gnezdo lansko leto, ni zadržala vseh radovednežev. Labodje gnezdo je mogoče opazovati tudi od strani in s tem ne vznemirjati gnezdeče samice,« so sporočili. V sončnih dneh, ko je obiskovalcev v Tivoliju res veliko, je pritisk na gnezdo in gnezdečo samico ogromen. Če je motenj v času gnezdenja preveč, lahko samica gnezdo zapusti oziroma preneha valiti, kar pomeni, da se mladički ne bodo mogli izvaliti. Tudi zato bodo v prihodnjih dneh ponovno ogradili prostor nad gnezdom in namestili nove ozaveščevalne table. Obiskovalce prosijo, da so spoštljivi do labodjega para, da ga ne vznemirjajo, ne hranijo in da imajo pse ves čas pod nadzorom in na povodcu.