Salonit Anhovo izvaja obratovalni monitoring izpustov v zrak skladno s predpisi ter programom obratovalnega monitoringa, ki ga je zanje pripravila akreditirana institucija in je bil del vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili. Program obratovalnega monitoringa po njihovih pojasnilih ne vključuje meritve temperature na točki priklopa izmenjevalnika toplote na peč, je pa določena temperatura na tej točki del zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Zato opravljajo tiste meritve temperature na omenjeni točki, ki so skladne z dovoljenjem.

»Poročilo o obratovalnem monitoringu redno pošiljamo Agenciji RS za okolje, ki nas ob tem do sedaj ni zaprosila za meritve temperature na točki priklopa izmenjevalnika toplote na peč. Nedavno smo prejeli poziv za posredovanje teh podatkov. Da zagotovimo transparentnost našega delovanja do regulatorja, bomo zaželene podatke seveda posredovali v najkrajšem možnem času,« so dodali.

Sum kršitve okoljevarstvenega dovoljenja

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče je na inšpektorat za okolje in prostor podalo prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, saj da Salonit ne zagotavlja ustreznih meritev temperature sosežiga. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, že dlje časa spremljajo delovanje cementarne in vsako leto od agencije za okolje pridobivajo okoljske podatke, ki jih je Salonit dolžen poročati. Ugotovili so, da za vsaj enega od parametrov, za katerega bi morali v Salonitu skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem iz leta 2007 izvajati trajne meritve, teh ne izvaja. To je trajno merjenje temperature na reprezentativni točki.

Na navedbe nevladnikov so se danes odzvali tudi na Občini Kanal ob Soči, ki so vsakršno kršenje okoljevarstvenega dovoljenja ali zakonodaje označili kot popolnoma nesprejemljivo. »Še mnogokrat hujše pa so kršitve, ki lahko usodno vplivajo na zdravje ljudi. Nastajanje dioksinov in foranov pri sosežigu odpadkov predstavlja eno od najbolj nevarnih posledic nepravilnega sosežiga odpadkov,« so zapisali v sporočilu.

Od Salonita so zahtevali, naj jim danes do polnoči posreduje vse neobdelane rezultate trajnih meritev na točki, ki naj bi zagotavljala nadzor nad pravilnim sosežigom.