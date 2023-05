Na današnji lestvici je kar nekaj znanih avtorjev, pevcev in ansamblov, ki se na Evrovizijo niso uvrstili. A bodimo odkriti, velikih uspehov ne v začetku devetdesetih ne v zadnjih letih slovenske popevke v finalih niso dosegle. Še najbolje je šlo Darji Švajger, Nuši Derenda, Sestram in Tanji Ribič. Mimogrede, skladbe, ki so na lestvici, niso nujno boljše od zmagovalk in tudi ne bi bile nujno boljše na finalni prireditvi. Ob vsaki smo zapisali tudi zmagovalce evrovizijskega tekmovanja.

Silvia, Magnifico, 1998

Devetega maja 1998 je bilo v Birminghamu 43. evrovizijsko tekmovanje, kjer je zmagala Izraelka Dana International s popevko Diva. Nastopilo je 25 držav, 28, torej tri več, jih je glasovalo. Slovenijo je zastopal Vili Resnik s popevko Naj bogovi slišijo in osvojil 17 točk: največ so mu dali Romuni – pet, Finci štiri, Hrvati in Turki po tri in Grki dve. Kar je bilo dovolj za razmeroma slabo 18. mesto. Bi bilo bolje, če bi v Birmingham odpotoval Magnifico, ki je napisal skladbo Silvia? Težko je reči, je pa dejstvo, da velja Silvia, čeprav je bila na slovenskem predtekmovanju šele peta, za najbolj tipično oziroma najbolj prepoznavno slovensko evrovizijsko popevko. Magnifica, ki ima med vsemi, ki so kadar koli nastopili na Emi, edini prepoznavno mednarodno kariero, so ob Viliju Resniku po telefonskem glasovanju premagali tudi Gianni Rijavec in Vladimir Čadež, Regina in Victory – podobno kot Vili Resnik s popevkami, ki se kasneje niso preveč prijele med ljudstvom. Magnifico ali Robert Pešut, rojen leta 1965, je Silvio izdal na CD-plošči in na kompilaciji Komplet leta 2001.

Naj ljubezen združi vse ljudi, Regina, 1993

Pred 30 leti je v Sloveniji prvič potekala Ema, nekaj dni kasneje pa tudi kvalifikacije, v katerih so ob našem 1 x Bandu nastopili še predstavniki Hrvaške, Bosne, Romunije, Slovaške, Estonije in Madžarske. 1 x Band je dvakrat zmagal. V Millstreetu na Irskem, kjer je potekalo evrovizijsko tekmovanje, pa se je uvrstil na predpredzadnje mesto. Bi bilo bolje, če bi tja poslali Regino (Irena Kogoj, 1965, Murska Sobota) z njeno najbolj prepoznavno skladbo? Težko je reči, Regina je bila na Emi leta 1993 s skladbo Aleksa Kogoja in Mojmirja Sepeta četrta.

Nekdo igra klavir, Čudežna polja, 1993

Na prvi Emi je nastopilo nekaj takrat najbolj znanih slovenskih glasbenikov. Tudi Dejvi Hrušovar, ki je bil prepričan, da je bila v ozadju festivala velika kuhinja. Morda tudi zato, ker se skladba Čudežnih polj, ki jo je napisal z Mojmirjem Sepetom in Dušanom Velkavrhom, ni prebila visoko. Ena večjih uspešnic štajerskih Beatlov se je uvrstila na peto mesto, a se zdi, da zdaj že zimzelena popevka v Millstreetu ne bi imela večjih možnosti. Mimogrede, na evrovizijskem srečanju leta 1993 je zmagala Niamh Kavanagh s pozabljeno In Your Eyes.

Ker te ljubim, Jan Plestenjak, 1995

Gorenjsko-primorski pevec je bil pred 28 leti na Emi uvrščen na povprečno peto mesto, če pa bi danes spraševali publiko, bi skladbo Ker te ljubim (Plestenjak je napisal tako glasbo kot besedilo) gotovo dvignila za kakšno mesto, če ne kar na vrh. Poleg Darje Švajger (Prisluhni mi), ki je na evrovizijski prireditvi v Dublinu osvojila visoko sedmo mesto, so Plestenjaka prehiteli Oto Pestner in Irena Vrčkovnik, Avia Band in Faraoni. Popevko Ker te ljubim najdemo na Plestenjakovem albumu Pogrešal te bom iz leta 1996.

Vsaj še trenutek, Avia Band, 1995

Tudi ljubljanska skupina Avia Band je eno svojih največjih uspešnic zaigrala na Emi 1995. Z zdaj že zimzeleno balado Vsaj še trenutek so se uvrstili na tretje mesto, a se zdi, da bi bili na kakšni manj zvezdniški Emi, še posebej v zadnjih letih, še veliko uspešnejši. Samo za občutek, v kakšni družbi je nastopala zmagovalka Eme 1995 Darja Švajger, ki je v Dublinu zasedla sedmo mesto: zmagal je norveško-irski duet Secret Garden z etno obarvano skladbo Nocturne, mi pa se bolj spominjamo šestega mesta skupine Magazin in simfo popevke Nostalgija.

Jagode in čokolada, Rok'n'Band, 1997

Leta 1997, ko je bilo evrovizijsko tekmovanje (spet) v Dublinu, je Slovenijo zastopala Tanja Ribič in osvojila solidno deseto mesto. Ker je RTV na Emo povabila le najboljše slovenske skladatelje, smo dobili nekaj povsem korektnih skladbic. Saša Lošić, Sašo Olenjuk in Janez Zmazek so se podpisali pod eno najznačilnejših modernih slovenskih popevk. Skupina Rok'n'Band, ki je zaigrala Jagode in čokolado, je zasedla tretje mesto, za zmagovalko Tanjo Ribič in Darjo Švajger. V Dublinu so slavili Katrina and the Waves s poskočno Love Shine a Light.

Ti si se bal, Lara Baruca, 1999

Še pred nekaj leti je bil v slovenski glasbi pomemben trend primorskih popevkaric, ki so koketirale z ritmično rock glasbo. Med njimi je bila tudi Lara Baruca, ki je resnici na ljubo svojo največjo uspešnico zapela pred 24 leti na Emi 1999. S skladbo Danila Kocjančiča, Draga Misleja -Mefa, Zdenka Cotiča in Jadrana Ogrina je zasedla skoraj nepravično peto mesto, potem ko je zmagala Darja Švajger (Še tisoč let). V finalu v Jeruzalemu je zmagala Charlotte Nilsson (Take Me to Your Haven), Švajgerjeva je bila enajsta.

Zaigraj muzikant Langa in Manca Špik, 2009

Eden najbolj kontroverznih izborov za pesem Evrovizije se je zgodil leta 2009, ko so naši strokovnjaki ob kandidatih, ki so se sami prijavili, povabili nekaj tisti čas najpopularnejših slovenskih glasbenikov. Tudi romski duet Langa in Manco Špik. V finalu sta povsem zasenčila druge in dobila 22.294 glasov publike. A žirija se je odločila, da je boljši godalni kvartet Quartissimo, ki je dobil 5089 glasov publike. Quartissimo se v Moskvi 2009 ni uvrstil niti v finale. Zmagal je norveško-beloruski pevec in violinist Alexander Rybak.

Šaltinka, Rudi Bučar en Figoni, 2015

Kaj bi se zgodilo na Emi 2015, če bi bila v finalu na delu strokovna žirija kot leta 2009? Verjetno ne bi zmagal duo Maraaya, ki je v finalu, kjer je nastopil proti Rudiju Bučarju, dobil 7311 glasov (Bučar 5449). Je pa dejstvo, da sta bili skladbi tako rekoč na dveh tirih. Maraaya je predstavljal moderen popevkarski pristop mnogih zahodnih vzorov, Bučar je mešal istrske etno ritme in zvok trobil. Duo Maraaya je na Dunaju osvojil solidno 14. mesto, zmagal je švedski pevec Måns Zelmerlöw s skladbo Heroes.

Ti ne poznaš konjev, Fed Horses, 2019

Zadnja Ema pred koronsko krizo je prinesla podoben koncept kot že nekajkrat prej: žirija (Darja Švajger, Lea Sirk in Vladimir Graič) je določila dva finalista, za katera se je potem telefonsko glasovalo. Zmagala sta Zala Kralj & Gašper Šantl s pičlimi 4666 glasovi pred favoritko Raiven (1735). Zakaj se žirija ni odločila za indie skupino Fed Horses, ne bomo nikoli izvedeli, čeprav se je skladba Ti ne poznaš konjev kasneje veliko vrtela. Zala in Gašper sta se v Tel Avivu uvrstila na 15. mesto, zmagal je Nizozemec Duncan Laurence.