Ko so 15. maja 1921 v Italiji potekale parlamentarne volitve, fašisti sicer še niso bili na oblasti (to jim je uspelo po znamenitem Mussolinijevem pohodu v Rim konec oktobra 1922), so pa v volitvah videli priložnost povzpeti se na vrh. Ker so smeli člani te stranke svobodno hoditi naokoli oboroženi, so se na Goriškem, Krasu in v Istri odločili volilce s silo in grožnjami prisiliti, da bi volili zanje. Slovensko in hrvaško prebivalstvo se zaradi njihovega divjanja marsikje ni upalo na volišča, zaradi česar je bila udeležba na omenjenem območju zelo nizka. Tisti posamezniki, ki so si kljub vsemu svoj glas upali oddati v skladu s svojim prepričanjem in ne, kot jim je vsiljevala sodrga črnosrajčnikov, so kmalu postali žrtve podivjancev. Kljub vsemu so si fašisti naselje Marezige nad Koprom posebej zapomnili. Ne samo da jim domačinov ni uspelo prisiliti h glasovanju za njihovega kandidata, temveč so jo pošteno skupili. Vaščani so se jih namreč lotili s kamenjem, tako da so si tisti, ki niso obležali, kožo reševali z begom. Kljub številnim poskusom nasilnega pridobivanja glasov je fašistom tistega leta uspelo zbrati vsega pet odstotkov glasov.

Volilni dan v Marezigah pri Kopru.

Že takoj ob 7. zjutraj so se volilci v Marezigah zbrali pred šolo, da pojdejo glasovat. Volišče je bilo zastraženo od vojakov in orožnikov. To je napravilo na vse domačine zelo povoljen vtis, ker jim je bila prisotnost vojakov in orožnikov nekako prijetno zagotovilo, da se bo vršilo vse v miru in redu. Z moškimi so prišle tudi ženske, ki tisti dan niso bile šle v Trst z mlekom kakor po navadi.

Seveda so prišli volilci na volišče brez vsakega orožja. Glasovanje se je začelo malo pred 10. uro in vse je bilo popolnoma mirno. Ob tej uri je prišlo v Marezige 11 fašistov iz Kopra. Bili so vsi našemljeni in so začeli razgrajati, čim so prišli v vas. En hip so se ustavili v gostilni »Grimaldi«, kjer so naročili kosilo. Nato so začeli korakati gor in dol po vasi ter so kričali »abasso i sciavi«, »morte ai sciavi« in podobno. Po zidovih šole, občinske hiše in zvoniku so narisali več karikatur, ki so bile žaljive za vaščane. Volilci so bili ves ta čas popolnoma mirni in se niso dali zapeljati z izzivanjem fašistov, ki so hoteli na vsak način izzvati nerede in s tem preprečiti volitve. Ko so videli, da s samim izzivanjem ne bodo dosegli svojega namena, so vrgli pred cerkvijo eno bombo, ki se je raztreščila. Tudi sedaj so volilci ostali popolnoma mirni, tembolj, ker so bili orožniki zraven in so ljudje mislili, da bodo že oni zapodili razgrajače.

Ko so fašisti videli, da jim tudi bomba ni zalegla, so legli na tla v pravilni strelski vrsti za zidom vaškega kala, revolverje so postavili na zid in jih namerili proti volilcem. En fašist je tedaj začel »komandirati« uno, due, tre ... in zaporedne salve so se sipale proti zbranim volilcem. Ljudstva se je tedaj polotila velika groza in jeza. V silobranu je poseglo po edinem orožju, ki mu je bilo na razpolago – po kamenju in se je razjarjeno vrglo proti napadalcem. Napadalci so se začeli umikati in so pri tem streljali dalje. Posledica tega spopada je bila: štirje fašisti mrtvi, dva sta se pogrešala, dočim se jih je pet rešilo v Koper. Tam so takoj alarmirali svoje tovariše, ki so se na tovornem avtomobilu odpeljali proti Marezigam. Ker je bila pot pokvarjena, so morali pustiti avtomobil pri Vaganelu in so od tu nadaljevali peš. Med potjo so srečali nekega domačina. Ustavili so ga in vprašali, od kod je. Mož jim je povedal, da je z Marezig. Čim je izustil to besedo, so ga ubili in pustili na cesti. (…)

Tako je bila v Marezigah zajamčena volilna svoboda. V začetku so vojaki in orožniki gledali vse to srednjeveško divjanje križem rok. Pozneje so se vojaki postavili proti fašistom in so jih zapodili iz vasi. V tem hipu je vas obkoljena in vojaštvo ne pušča nikogar ne v vas ne iz vasi.

Edinost, 18. maja 1921

Nezaslišani zločini v Istri

(…) Čežarji. V nedeljo, 15. t. m., so oni fašisti, katere so prepodili kmetje iz Marezig, na poti nazaj naskočili vas Čežarje, zažgali tam štiri hiše in ubili enega moža s strelom iz revolverja. Ženo ubitega kmeta je smrt moža tako pretresla, da je obolela na živcih. (…)

Edinost, 19. maja 1921

Neminljive besede.

»Piccolo« je napisal po volitvah uvodnik, ki spada med neminljive dokumente politične zgodovine. Članek je po svojih moralnih kvalitetah predragocen, da bi z njim ne postregli našim čitateljem. Da bo vtis lepši in krepkejši, naj naši čitatelji prej preberejo kroniko nasilstev zadnjih dni. Neminljivi odstavki se glasijo:

»Naj bo med Slovani in Italijani, med stranko in stranko izid volitev tak ali tak, že danes je primerno ugotoviti resnico, ki se ne boji, da bi bila na laž postavljena: volivna svoboda je bila domala povsod zagotovljena vsem volivcem Julijske Benečije brez ozira na jezik in politično prepričanje. Slovenski nacionalisti Julijske Benečije niso bili zadovoljni, da so smeli v tem režimu svobode, ki se ga niso vselej izkazali vredne, neovirano in odkrito dati duška svojemu političnemu prepričanju; dan na dan so se trdovratno borili za svojo samoobrambo, preden so bili napadeni – v zadnjih dneh so se bojevali pa še posebno zagrizeno. Zasledovali smo pazljivo kroniko volivnih nasilstev, ki jih je »Edinost« pripisovala posebno Italijanom iz Istre. Vsa ta nasilstva se v najtežjih slučajih izkažejo kot navadni spori med osebami, spadajočimi k nasprotnim strankam. To so neizogibni spori, ki se pojavljajo in se bodo pojavljali v volivnih časih v vsaki državi. (Nam ni znana nobena taka država. Op.ur.)

Kar priobčuje »Edinost«, so le kvante, kar pa ostane, to je resnica, da so se volitve na splošno vršile mirno. (…)

Iz tega članka spozna naše ljudstvo moralno vrednost naših sovražnikov in pride zopet enkrat do zavesti, kako jih visoko nadkriljuje.

Edinost, 19. maja 1921

