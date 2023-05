Naježeno in jedrnato: Bolnišnica sredi mesta

“Ste na vrtu bolnišnice, na vaši levi je manjši nasad pomaranč, desno so dišavnice in zelišča.« Stala sem sredi dvorišča nekdanje bolnišnice Sant Pau v Barceloni. Obkrožena z manjšimi vrtnimi otočki, ki so se tu in tam prelili v vrt in travnik. Iz pomaranč, ki tam še vedno rastejo, so v času, ko je bila tu delujoča bolnišnica, delali marmelade za bolnike. Tudi prodajali so jih. Še vedno, tako piše na embalaži, lahko kupite marmelado iz sestavin na vrtu.