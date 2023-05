Evrovizijska popevka: Širjenje fjordov v napačno smer

Eden osnovnih vtisov o letošnjem tekmovanju za evrovizijsko popevko je, da gre za še bolj vizualizirano prireditev, kot so bile prejšnje. Maltežani, ki so nastopili v torkovem predtekmovanju in jim ni uspelo prepričati občinstva z domislico I feel better in my sweater, so nastop začeli v teniških dandijevskih živopisnih puloverjih, končali pa so ga v srebrnih lesketajočih. Vmes so se sprehajali iz sobe v sobo.