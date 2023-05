Sezona

Bilo je v letih, ko se je še dalo potovati na za današnje čase dokaj nenavaden način. Oče takratnega dekleta je delal na carini, v tovornem prometu. V isti zgradbi je bilo tudi špedicijsko podjetje. Z voznikom, ki ga je pot vodila do Pariza, se je dogovoril, da naju pelje. Bila so to tudi leta, ko si lahko z malo iznajdljivosti vstopil v praktično vsako kulturno ustanovo. Spodbujen z nekaj malega srednješolskimi novinarskimi izkušnjami in nenavadno močjo male plastificirane kartice, na kateri je z velikimi tiskanimi črkami pisalo PRESS in so mi jo v uredništvu lokalnega radia dali z namenom, da z njo vstopim tja, kamor bom poslan, sem si nekaj podobnega izdelal tudi sam. Celo plastificirati mi jo je uspelo. Delovalo je povsod. Tudi v Versaillesu.