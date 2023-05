Nekaj misli o uporu in odporu: Le vkup za boljši jutri!

Puntarstvo je najstarejša slovenska uporniška tradicija. Geslo »Le vkup, le vkup, uboga gmajna!« je pozivalo večino takratnega prebivalstva, ubožne in nesvobodne kmete – tlačane, naj se uprejo nepravičnemu izkoriščevalskemu fevdalnemu sistemu, ki jim ni omogočal človeka dostojnega življenja. Časi in razmere so se spremenili. Danes kmetje predstavljajo le še manjši segment prebivalstva, ki se v razvitem svetu še zmanjšuje.