Vojna v Ukrajini: Nebo nad Moskvo

Sončen pomladni dan v Moskvi 9. maja, na dan zmage, je bil kot naročen za tradicionalno vojaško parado, na kateri naj bi Rusija poleg spomina na drugo svetovno vojno slavila zmago v Ukrajini ali vsaj zavzetje Bahmuta. Vendar Putinu to že drugo leto zapored ne uspeva. Slab teden pred tem so nad Kremljem sestrelili drona. Z vrha Putinove administracije je prišla obtožba brez jasnih dokazov, da sta bila letalnika ukrajinska, vso operacijo pa naj bi načrtovale ZDA, s ciljem atentata na ruskega predsednika Putina, čigar rezidenca je v tem delu Moskve. Redki tuji gostje in domača publika, skupaj z Vladimirjem Putinom, so z negotovostjo pogledovali v nebo, ali tam ne brenči še kakšen nenajavljen dron.