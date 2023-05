#intervju Irena Šinko: Od prvega dne vem, da ne bom večno ministrica

Naša tokratna intervjuvanka je Prekmurka Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po hodnikih njenega kabineta na Dunajski 22 v Ljubljani se razlega prekmurščina, kot bi bili v glavi kokoške Slovenije. V največji sobani nas pričaka bolj redkobesedna drobna pravnica in živinorejka, ki zagotavlja, da kmečkim traktoristom ne zameri, ker so se v slabih dveh mesecih že dvakrat spuntali in rohneli po cestah, po katerih se sama rada prevaža s težkim motorjem. Nas pa okara, ker smo pred časom zapisali, da z yamaho dragstar 650 polaga ovinke. »Ne, motor znam dobro upravljati, saj imam izpit že več kot trideset let,« pojasni.