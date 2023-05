O čem molčijo taksisti?

Odkar pomnim, imajo balkanski taksisti svojevrsten način komunikacije s svojimi potniki. Takoj ko ugotovijo, da govoriš njihov jezik, a da si v njihovem mestu tujec, ti – ne da bi jih ti za to posebej prosil – ponudijo razdelano sociološko analizo stanja v njihovi družbi. »Ovo je džungla. Za hijene i orangutane,« mi je tako pred dnevi pojasnil podgoriški taksist, ki me je peljal na letališče, in medtem ko je on razvijal svojo tezo o črnogorski družbenopolitični realnosti, sem pomislil, da mi vsi balkanski taksisti že od nekdaj pripovedujejo isto zgodbo. In vsi v nekem trenutku začno s prstom kazati skozi sprednjo šipo, na brezobzirneže, ki v prometu in življenju kršijo vsa možna pravila, na smeti, ki jih nihče ne pobira, ali pa na gradbišča luksuznih stanovanjskih sosesk za barabe, ki so ljudstvu pokradle denar. »Jel vidiš ti to?« se ob tem obračajo k meni, češ, a tudi sam vidiš, da je res tako, kot ti govorim.