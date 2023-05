Novinarstvo ni vohunjenje

Predstavniški dom ameriškega kongresa, sem predvčerajšnjim bral v časopisu, razpravlja o tem, da bi sprejel resolucijo, s katero bi od Vladimirja Putina in Ruske federacije zahteval, naj Evana Gershkovicha takoj izpustijo na prostost. To je pomembna stvar za predsednika Joeja Bidna, čigar administracija si že mesec dni prizadeva za Gershkovichevo izpustitev iz ruskega zapora: v predstavniškem domu imajo namreč večino republikanci. Republikanci in demokrati pa se, kot vemo, redko strinjajo o teh zadevah, tako da tudi to nekaj pove o pomembnosti »primera Gershkovich«.