Bosi, goli, razgaljeni

Ne, pri nas se kaj takega ne more zgoditi, na naši šoli smo varni, je bila optimistična ena od učenk, ki so nastopile v četrtkovi Tarči. In lepo jo je bilo slišati. In videti njen prelep nasmeh. Človek si oddahne: ni vse tako črno. Morda pa so aktualne preokupacije s psihičnim zdravjem naših otrok pretirane, pomislimo, morda so se oblike izražanja agresivnosti zgolj virtualizirale in nasilja ni več, kot ga je bilo. Dobro pa je kajpak, če se o srbski tragediji, o nasilju z otroki pogovorimo. V ta namen je premier Golob predlagal včerajšnji dan kulture nenasilja in strpnosti, vodstva šol pa so prijazno obljubila, da se bodo učitelji o predlagani temi z učenci pogovorili; če se niso včeraj, pa se bodo na razrednih urah v prihodnjih tednih. Saj se ne mudi, v Srbiji so okoliščine vendarle drugačne kot pri nas.