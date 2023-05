Taksist, ki od starejših ne zahteva plačila

Milorad Rafailović, srbski taksist, je številne navdušil, ko starejšima gospema ni zaračunal vožnje. S tem je pokazal veliko srčnosti in plemenitosti, sam pa je dejal, da to ni bil osamljen primer, saj da so on in mnogi njegovi kolegi taksisti velikokrat naredili kaj podobnega. »To se ni zgodilo plansko, tega nisem načrtoval, tako kot tudi nisem pričakoval takšnega odziva,« je povedal Milorad in nadaljeval: »Veste, veliko mojih kolegov ravna podobno vsak dan. A tega ne delamo zato, da bi nas hvalili, je pa res, da žal zato ostajajo podobna dejanja neopažena.«