Med obiskom enega od njih, udarnega kraterja v Avstraliji, je umrl v prometni nesreči. Po njegovi tragični smrti v starosti 69 let se je Nasa odločila Shoemakerju pokloniti tako, da njegove posmrtne ostanke pošlje na Luno prek vesoljskega plovila Lunar Prospector. Polikarbonatna kapsula, izdelek istega podjetja, ki je v orbito poslalo pepel avtorja Zvezdnih stez Gena Roddenberryja, je vsebovala Shoemakerjev pepel, skupaj s fotografijo Barringerjevega kraterja in citatom iz Shakespearove drame Romeo in Julija. Vesoljsko plovilo Lunar Prospector, izstreljeno iz Cape Canaverala, je namerno trčilo v Lunino površino in pustilo približno 30 gramov pepela blizu Luninega južnega tečaja. Tam še danes »počiva« Eugene Merle Shoemaker, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki ni bil pokopan na Zemlji. Sicer je bil tudi kandidat za polet Apolla na Luno in predviden je bil kot prvi geolog, ki bi stopil na Luno. Žal mu je ta podvig onemogočila bolezen, ki so mu jo diagnosticirali med pripravami – ugotovili so, da ima Addisonovo bolezen, motnje delovanja nadledvične žleze.