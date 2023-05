Večino delov letala je izdelal iz odpadkov, predvsem ostankov recikliranega stiropora, vse pa je našel na velikem odlagališču odpadkov. Razpon kril njegovega letala znaša približno en meter. »Začelo se je, ko sem bil star sedem let. Zbiral sem odpadke oziroma različne predmete, ki so jih ljudje odvrgli, in delal pri manjših projektih. Vedno sem bil in sem še navdušen, ko vidim leteti letalo,« je za Reuters povedal 21-letnik. Njegov hobi bo kmalu prerasel v nekaj več, kmalu se bodo uresničile njegove otroške sanje. Neko tehnološko podjetje mu je namreč ponudilo pripravništvo, to pa bo prvi korak k uresničitvi želje, da bi postal letalski inženir. »Glede na to, da naša država spada med nerazvite, upam, da bom postal del ekipe, ki bo z mojo tehnologijo brezpilotnikov prispevala k njenemu razvoju,« je povedal z neskritim ponosom.