»Te čevlji so bili narejeni za to vreme. Bili so že na štirih škisovih,« je, obut v bele teniske in s plastično vrečko čez meča, z nasmehom zatrdil Klemen. Na stojnici Društva novomeških študentov je v tistem ravno potekalo ocenjevanje špricerja. Alkoholna mešanica rdečega suhega vina, pridelanega iz belih in rdečih sort grozdja ter radenske, je tradicionalni zaščitni znak dolenjskega vinorodnega okoliša. »Dolenjski cviček je najboljši!« je dodala Lana, prav tako predstavnica Društva.

Na Kardeljevi ploščadi je včeraj potekala tradicionalna največja prireditev za mlade Škisova tržnica, ki jo že 26. leto organizira Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza Škis). Na letošnji prireditvi se je predstavilo 55 od 59 študentskih klubov v Sloveniji, dogodka pa se je udeležilo nekaj več kot 15.000 obiskovalcev. Vodja prireditve Tilen Hvala je za STA povedal, da je udeležba sicer manjša kot pretekla leta, a glede na vreme še vedno odlična. Organizatorji dogodka so na otvoritvenem delu poudarili pomen delovanja klubov na lokalnem področju. Ti namreč organizirajo športne, kulturne in izobraževalne dejavnosti, namenjene mladim, s tem pa prispevajo k ustvarjanju skupnostno naravnanega okolja, ki ga mladi potrebujejo.

Predsednica Zveze Škis Teja Vogrinec je predstavnikom študentskih klubov dejala, da je »kljub dežju je danes naš dan«, in obiskovalcem zaželela, naj ga izkoristijo do konca. Predsednica Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Marike Grubar pa je povedala, da gre za praznik »študentskih klubov, praznik mladosti, mladostne razigranosti in mladostne odgovornosti«.

Odprtja se je udeležil minister za obrambo Marjan Šarec, ki je študentom dejal, da je vreme pravšnje za veselje in zaželel, naj se imajo lepo. Zbrane pa sta pozdravila tudi bivši predsednik republike Borut Pahor in ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik.

Po otvoritvenem delu in tradicionalnem mimohodu klubov je bilo na stojnicah že živahno. Letošnja Škisova tržnica v rumeni in roza barvi se je predstavljala pod geslom Pridi, občuti, zasij. Simbol mladosti, razigranosti in prijateljstva. Klubi so se predstavljali na stojnicah, razporejenih po šestih regijah, na mednarodnem otočku pa so na stojnicah svojo kulturo, hrano in pijačo predstavljali tudi mednarodni študenti.

V primorski regiji je na stojnici Kluba zamejskih študentov predstavnik Martin povedal, da njihov klub združuje slovenske študente iz Italije, goriškega in tržaškega okolja. »Ponujamo pašto z različnimi obelami in domače kraško vino. Lepo se imamo, a hočeš še ti kaj povedati?« vpraša kolegico. »Ja uživamo, kljub dežju, zelo smo se potrudili s kuhanjem in vsem. Upam, da je drugim tudi všeč«, z nasmehom odgovori Tina. Oblečena v pelerine, a kljub temu premočena, sta pohitela nazaj na stojnico. Na letošnji Škisovi tržnici kljub pestri ponudbi najbolj zaželena roba nista pijača ali hrana, temveč pelerine in dežniki. Obiskovalci te varujejo bolj kot zlato.

Kljub dežju odlična zabava

Na sredini prizorišča je v popoldanskem delu programa najbolj živahno. Tam so namreč svoj štab postavili študenti dolenjske regije. Na stojnici Kluba posavskih študentov (KPŠ) diši po sveže pečenih pičičih. Aktivisti so v svojo ponudbo vključili dolenjske pičiče, ki so jih za obiskovalce sveže pečene v prenosni krušni peči pekli kar pod šotorom. Valentina, članica KPŠ, je nad dogajanjem navdušena: »mi smo tukaj, zabava bo odlična« je jasna, in doda, da je gneče na njihovi stojnici zelo vesela. »Kljub dežju se ne damo in bomo vztrajali do konca«. Podobnega mnenja je tudi Inja, ki je z glasom radijske napovedovalke povedala, da se imajo izjemno lepo: »sonce je, hrana je, pijača tudi, aktivacija na stojnicah pa sploh. Klubi smo tukaj za vas, študenti smo tukaj za vas, imejte se radi.«

Z Injo se strinja tudi Lara. Pove, da je na Škisovi tržnici letos prvič. Na glavi ima rumeno čelado z znakom za radioaktivnost, oborožena pa je z vodno pištolo. »Premočena sem, ampak čelada KPŠ pomaga, preživela pa je že marsikaj.« Na sredi dogajanja srečamo tudi predstavnico kluba Sabino, ki je povedala, da od dneva pričakuje »veliko število obiskovalcev, ki bodo spoznali kdo v KPŠ smo in kaj počnemo.«

Predstavnika Ribniškega študentskega kluba tudi v množici obiskovalcev ni bilo mogoče zgrešiti. Na sebi je imel namreč več lesenih rešet. »To ni kostum, to je rešeto«, nas ob vprašanju, kakšen kostum ima, hitro popravi. »Prišli smo pokazati naše narečje in naše običaje. Z rešeti so Ribničani po svetu hodili že od 15. stoletja in prodajali suho robo. Ampak glede na današnje vreme, letos Ribničan ekskluzivno prodaja mokro robo,« je še dodal in pohitel naprej.

Ob ritmih glasbenih izvajalcev

Popoldanski del dogajanja je minil ob druženju, spoznavanju in zabavi. Na razglasitvi rezultatov študentskih iger so podelili tudi nagrade, popoldansko dogajanje pa se je zaključilo ob 17. uri. Uro kasneje je bila pod glavnim odrom zbrana množica ljudi. Vsi so nestrpno pričakovali, da se na glavnem odru predstavijo različni glasbeni izvajalci, med drugim Big Foot Mama, Pero Lovšin, Orlek in Društvo mrtvih pesnikov. Tudi na elektro odru je bilo že živahno. Večernega dogajanja se je usmililo tudi vreme, saj je vmes za nekaj časa celo prenehalo deževati. A tudi dež ni pokvaril vzdušja, ki so ga na odru pričarali Big Foot Mama, s katerimi je večer dosegel vrhunec. Dogajanje so zaključili Yu generacija, obiskovalci pa so se ob njihovih ritmih v dežju pozibavali do konca.