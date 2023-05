Kolikšen delež dostavljalcev Wolta in Glova stavka, je po besedah Mojce Žerak iz sindikata Mladi plus, pod okriljem katerega deluje sindikat dostavljalcev, nemogoče povedati. »Družbi namreč podatke o tem, koliko je vseh dostavljalcev, prikrivata,« je dejala na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

Sindikat dostavljalcev, ki deluje pod okriljem sindikata Mladi plus, je 26. aprila na sedeža Wolta in Glova v Ljubljani predal zahtevo za pristop k pogajanju za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bi sistemsko urejala položaj dostavljalcev. Družbi sta zahtevo zavrnili, saj da za pogajanja in za organiziranje dostavljalcev ne obstaja pravna podlaga.

V sindikatu poudarjajo, da to ne drži, saj »je organiziranje delavk in delavcev osnovna človekova pravica, ki je v Sloveniji zavarovana z ustavo«, ena od osnovnih nalog sindikatov pa je sklepanje kolektivnih pogodb. »Sindikat Mladi plus je tako legitimen, reprezentativen in pravno priznan zastopnik interesa svojih članov in članic, kar so tudi dostavljavke in dostavljavci,« izpostavljajo.

Sindikat: Odgovor Wolta in Glova očiten napad na sindikalno organiziranje

Odgovora Wolta in Glova v sindikatu razumejo kot jasen napad na sindikalno organiziranje in proti temu se bodo, kot poudarjajo, borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Za danes so se tako odločili za opozorilno stavko med 11. in 13. uro. V tem času dostavljalci ne opravljajo dela, se pa lahko sami odločijo, ali so kljub temu prijavljeni v aplikacijo ali ne.

Predstavnik dostavljalcev Janez je dejal, da si želijo sistemskega reševanja njihovega položaja in pogajanj, saj s trenutnim položajem niso zadovoljni. »Če bi bili dostavljalci zadovoljni, ne bi stavkali. Položaj se nam je poslabšal, zaradi spremembe plačilnega sistema zaslužimo od 20 do 30 odstotkov manj, življenjski stroški pa se povečujejo,« je izpostavil. Jernej Kastelic iz sindikata Mladi plus je povedal, da je stavkovna zahteva ena - pristop h kolektivnim pogajanjem. »Če zahteva ne bo izpolnjena, bomo stavkovne aktivnosti v prihodnje še stopnjevali,« je poudaril.

Žerakpva je izpostavila, da je sindikat Mladi plus legitimen in reprezentativen, pravno podlago pa po njenih besedah predstavlja številčnost članov. »Smo edini sindikat, ki zastopa dostavljalce, v sindikat je včlanjenih že več kot 120 dostavljalcev. S tem izpolnjujemo pogoje za reprezentativnost,« je dejala.

Zavrnila je navedbe vodstev Wolta in Glova, da samozaposleni ne morejo biti člani sindikata. »Ta pravica je urejena na evropski ravni,« je izpostavila. Dodala je, da v mnogih evropskih državah že obstajajo kolektivni dogovori med platformami in dostavljalci. »Kolektivne pogodbe, ki urejajo delo platformnih delavcev, že obstajajo na Finskem, v Španiji, Italiji, Avstriji, na Švedskem in Danske,« je naštela.

Podporo sindikatu dostavljalcev je po Kastelicevih besedah poleg mnogih slovenskih sindikatov in organizacij izrazila tudi Evropska konfederacija sindikatov, kjer vodstvi družb pozivajo, da pristopita h kolektivnim pogajanjem in dostavljalcem zagotovita dostojne delovne pogoje. V konfederaciji so tudi obljubili, tako Kastelic, da bodo o nespoštovanju osnovnih evropskih vrednost obvestili vse pristojne na ravni EU.

Kot je še pojasnil Kastelic, so se predstavniki sindikata v četrtek v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in jih opozorili na stanje dostavljalcev v Sloveniji. »Evropska komisija se strinja, da je treba urediti področje platformnega dela in je že pripravila predlog evropske direktive,« je še dejal.

Wolt in Glovo zaradi opozorilne stavke brez večjih težav

V podjetjih Wolt in Glovo danes niso občutili opozorilne dveurne stavke dostavljalcev. Po informacijah Wolta jih je protestiralo okoli 10, medtem ko je sindikat danes ocenil, da se bo stavki pridružilo več kot 100 dostavljalcev. Dveurna stavka se je začela ob 11. uri, a v Woltu večjih posledic niso občutili. Kot so zapisali za STA, današnji dan poteka kot vsi deževni petki doslej.

Glovo podatka o številu dostavljalcev, ki uporabljajo njihovo platformo in so se shoda danes udeležili, nima. »Poskrbeli pa smo, da ni prišlo do večjih motenj pri dostavi naročil, oddanih prek platforme,« so pojasnili.

Ob tem so v Woltu zanikali, da so v času napovedanega protesta urno postavko dvignili za 80 odstotkov. Po njihovih pojasnilih se pri zaslužkih upoštevajo tudi drugi dejavniki, kot je vreme. »Upoštevajoč vremensko napoved, smo dostavne partnerje v sredo obvestili, da bodo v četrtek zaradi dežja prejeli dodaten bonus na dostavo, prav tako smo jih tudi v četrtek obvestili, da bodo zaradi dežja danes prejeli bonus,« so pojasnili.

Spomnili so še, da so se s Sindikatom Mladi Plus nazadnje srečali marca. »Takrat smo pojasnili, da na lokalni in evropski ravni podpiramo delo Evropske komisije pri zagotavljanju smernic za države članice, s katerimi bodo samozaposlenim utrli pot do kolektivnih zastopanj. Strinjamo se, da je dobro, da imajo tudi samozaposleni možnost zastopanja svojih interesov,« so navedli.

Dialog z dostavljali nameravajo nadaljevati

Dialog z dostavljalci pa bodo, kot so dodali, nadaljevali tako individualno kot v skupinah. »Verjamemo, da so pogovori bistvenega pomena za konstruktivno skupno sodelovanje, zato bomo tudi nadaljevali pogovore z vsemi deležniki, vključno s Sindikatom Mladi Plus,« so napovedali.

V Glovu so poudarili, da so ravnali v dobri veri in skrbno ocenil zahteve »združenja« samozaposlenih Mladi Plus s pravnega vidika. »Takšen je bil naš pristop že v preteklosti in ponovno smo ga ubrali v našem odzivnem pismu. Poudarjamo, da smo vselej odprti za dialog, da bi želeli razumeti potrebe in iskati konstruktivne rešitve za vsa vprašanja,« so dodali.