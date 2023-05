V petek ob 11.00 so se na Miklošičevem parku v Ljubljani zbrali člani sindikata dostavljalcev platform Wolt in Glovo in razglasili začetek dvourne opozorilne stavke. Stavko so izvedli, ker vodstvi podjetij ne želita priznati sindikata kot socialnega partnerja in začeti kolektivnih pogajanja, ki bi se zaključila z podpisom kolektivne pogodbe. Ko so pojasnili sta se podjetji na zahtevo sindikata odzvali z pojasnilom, da za kolektivna pogajanja ni ustrezne pravne podlage in da so pripravljeni na dialog z vsemi deležniki in ne izključno s sindikatom. V kolikor podjetji ne priznata sindikata napovdujejo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti.

Laži in zavajanja

Dan po roku za pristop h kolektivnim pogajanjem smo dobili odgovora vodstev Wolta in Glova, ki jasno izkazujeta, da ne želijo pristopiti k pogajanjem in ne spoštujejo socialnega dialoga. V svojih odgovorih celo lažejo in zavajajo, saj se pretvarjajo, da ni pravne podlage za organiziranje dostavljavcev in začetek kolektivnih pogajanj,« je sporočila Mojca Žerak, predstavnica sindikata mladi plus, pod okriljem katerega deluje tudi sindikat dostavljalcev. Clemens Brugger, direktor Wolt Slovenija, zavrača očitke o zavajanju in nepriznavanju sindikata. »Ne lažemo, ne zavajamo, ne napadamo in ne kršimo veljavne zakonodaje. Rekli smo le, da za kolektivna pogajanja samozaposlenih oseb ni pravne podlage. Vsekakor pa podpiramo dostavne partnerje, da izražajo svoje interese – ni važno ali v sindikatu, neodvisni skupini ali posamezno. Vedno smo pripravljeni na odprt dialog.«

S sindikata, ki obstaja manj kot en mesec, so nam sporočili, da se je opozorilne stavke udeležilo okoli 100 članov sindikata, večina pa jih sicer ni prišla na tiskovno konferenco in protestni shod. Direktor Wolta nam je sporočil, da je eden izmed razlogov za zadržanost do dialoga z dostavljalci tudi v majhni številčnosti stavkajočih, »zakaj je danes bilo na protestni aktivnosti Sindikata Mladi Plus 10 Woltovih dostavnih partnerjev, govori pa se, da jih protestira 100?« Po naših naših opažanjih se je protestnega shoda, ki je sledil tiskovni konferenci v slabem vremenu udeležilo okoli 40 dostavljalcev, prav tako pa je potrebno dodati, da sta platformi prisotni v vseh večjih mestih Slovenije in ne samo v Ljubljani.

Dodatek na dež

»Ne. V bistvu sploh nismo vedeli, da danes poteka stavka,« so nam povedali v eni izmed picerij na nabrežju Ljubljanice na naše vprašanje ali je bilo njihovo poslovanje okrnjeno na račun stavke. Wolt je v petek za opravljanje dostav med 10:30 in 14:00 ponudil 80 centov dodatka na dostavo, nam je povedal eden izmed stavkajočih. Ni sicer jasno, ali je povečana postavka na račun stavke ali dežja. Direktor Brugger nam je zagotovil, da so dodatek napovedali, še preden so vedeli za stavko, in da so tovrstni bonusi normalna praksa. »Bonus za dostavne partnerje smo najavili, preden smo izvedeli za protest. Pri zaslužkih dostavnih partnerjev se upošteva tudi vreme,« je sporočil in dodal, da bonuse prilagajajo glede na razmere. Dostavljalci, s katerimi smo se pogovarjali sicer niso bili prepričani, če so že kdaj prejeli dodatek v višini 80 centov in da pri tem vprašanju nimajo besede. »Sami se odločijo kakšen bonus nam bodo dali. Tri dni nazaj je bil 40 centov, včeraj 60, danes 80 centov,« nam pove eden izmed stavkajočih potem, ko se je zaključil protestni shod in se so se vrnili nazaj na Miklošičev parku pred sedežem sindikata. »Karkoli nam dajo za dež je premalo,« doda dostavljavec, za katerega se izkaže, da šteje že 75 let čeprav je že več let upokojen. »Na dežju je najbolj nevarno, ker hitimo zaradi gužve in vse drsi.«. 75 letnega dostavljalca prekine kolega: »Ja. na dežju res takoj spodrsneš. Pred dvema mesecema sem si poškodoval nogo pa mi niso nič plačali.« Naš pogovor z protestniki na dežju prekine poziv Tee Jarc, predsednice sindikata Mladi plus, ki stavkajoče povabi v prostore Zveze svobodnih sindikatov pod okrilje katerega spada tudi sindikat dostavljalcev: »Pridite bomo jedli pico.« Nastane zadrega, kdo bo šel po pico, če pa dostavljalci stavkajo? Javi se eden izmed članov sindikata Mladiplus, ki sicer ni dostavljalec in razreši dilemo. »Kar pojdite notri, bomo tokrat mi šli po pice.«