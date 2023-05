»Roke stran od Turčije,« je v četrtek zvečer na Twitterju zapisal Kilicdaroglu, ki velja za najresnejšega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na volitvah. Pri tem je Rusijo obtožil, da stoji za »montažami, zarotami, ponaredki (deepfakes, op.p.) in posnetki, ki so bili včeraj razkriti v tej državi«.

Med temi Kilicdaroglu omenja tudi t.i. deepfakes, medijske vsebine, ki so bile obdelane s tehnikami umetne inteligence.

Kilicdaroglu je v začetku tedna zatrdil, da Rusija stoji za spletno kampanjo blatenja proti njemu pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami to nedeljo, na katerih analitiki napovedujejo tesen boj med njim in Erdoganom. Slednji goji tesne stike z Moskvo, ki jih je ohranil tudi po začetku ruske agresije proti Ukrajini. Kilicdaroglu ima po anketah sodeč sicer rahlo prednost.

V četrtek se je predsedniški kandidaturi odpovedal eden od Erdoganovih izzivalcev, Muharrem Ince iz Stranke domovine. Pred kratkim so se namreč proti njemu v javnosti pojavile obtožbe o korupciji in kompromitirajoče slike. Ali so verodostojne, za zdaj ostaja odprto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je navedbe Kilicdarogluja o vmešavanju v volilno kampanjo in širjenju ponarejenih vsebin danes odločno zavrnil. »Uradno izjavljamo: o kakršnem koli vmešavanju ne more biti govora,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Če je nekdo gospodu Kilicdarogluju posredoval takšne informacije, je lažnivec,« je zatrdil Peskov in dodal, da Moskva »visoko ceni« dvostranske odnose z Ankaro.

Turčija ima »zelo odgovorno, suvereno in premišljeno stališče do cele vrste regionalnih in globalnih problemov, s katerimi se soočamo«, je po poročanju AFP še dejal Peskov.