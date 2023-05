V zadnjih dneh je bilo z območja Gaze več raketnih napadov na južni in osrednji del Izraela, vključno s Tel Avivom in predmestji. V primeru raketnih napadov slovensko zunanje ministstvo svetuje umik v zaklonišče, prav tako pa svetuje vsem, da spremljajo in upoštevajo varnostna opozorila in napotke lokalnih oblasti.

Varnostni incidenti se lahko zgodijo brez opozorila, nepredvidoma in kjer koli, pri čemer ministrstvo še posebej opozarja na možnost posamičnih terorističnih napadov.

Zaradi možnih raketnih napadov iz Libanona na severni del Izraela in napadov iz Gaze svetujejo previdnost in izogibanje krajem na severu Izraela in na jugu ob Gazi. Možni so tudi granatni izstrelki, in sicer tako iz smeri Libanona kot Sirije, zato svetujejo izogibanje obmejnemu pasu. Ministrstvo pri tem odsvetuje potovanja v Gazo.

Slovenske državljane tudi opozarjajo, da se lahko varnostna situacija hitro spremeni. Prav tako ni mogoče izključiti nasilnih nemirov v vzhodnem Jeruzalemu, zlasti starem mestnem jedru v okolici Tempeljskega griča ali Haram al Šarifa, kot ta sveti kraj imenujejo muslimani. Pri tem svetujejo povečano previdnost in izogibanje vzhodnega dela Jeruzalema in območja Tempeljskega griča zlasti v večernem in nočnem času ter ob petkih.

Na Zahodnem bregu obstaja večja možnost nasilja na severnem delu, posebej pa je velika možnost varnostnih incidentov v krajih Nablus, Dženin in ob kontrolnih točkah. Povečana pozornost velja tudi v Bethlehemu, Jerihu in Ramali, ker se varnostna situacija lahko hitro spremeni, so še sporočili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Med Izraelom in Palestinci so se v zadnjih dneh znova okrepile napetosti, potem ko je prišlo do več raketnih napadov palestinskih skrajnih skupin na Izrael, ki je na palestinskih ozemljih, zlasti na območju Gaze, izvedel vojaške operacije.

Evropska unija je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja v zadnjih dneh v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih, ki je zahtevalo tudi civilne žrtve, in pozvala k takojšnji celoviti prekinitvi ognja.