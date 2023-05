Ministri so v pismu, ki ga je pridobila STA, izrazili »resne skrbi glede ukrepov, v okviru katerih je Evropska komisija 2. maja brez posvetovanja z državami članicami selektivno omejila uvoz« štirih kmetijskih izdelkov na Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Romunijo in Bolgarijo.

»Ti ukrepi namreč vodijo v različno obravnavo znotraj notranjega trga. Prav tako se ob tem postavlja vprašanje, kako bodo v prihodnje obravnavani podobni primeri, ki jih bo izpostavila ena članica ali več njih,« so opozorili ministri Slovenije, Francije, Avstrije, Belgije, Hrvaške, Danske, Estonije, Nemčije, Grčije, Irske, Luksemburga, Nizozemske in Španije.

Obenem od komisije zahtevajo pojasnila, kako so ti ukrepi in predlogi povezani s pravili in delovanjem notranjega trga ter trgovinsko politiko EU, predvsem z njenimi obveznostmi do Ukrajine v okviru pridružitvenega sporazuma. Prav tako jih zanima, kako bodo upoštevali vpliv na trge v drugih državah članicah.

Kaj zahteva Evropska komisija?

Od Evropske komisije so poleg tega zahtevali, da jim čim prej pojasni kriterije, na podlagi katerih je predlagala 100 milijonov evrov finančne pomoči kmetom v petih vzhodnih članicah EU in za porazdelitev teh sredstev med njih.

»Spričo razmer, kakršnih še ni bilo, smo prepričani, da mora naša dejanja še naprej voditi evropska solidarnost z Ukrajino in prizadetimi kmeti po vsej Evropski uniji. Odgovor na takšne razmere je lahko zgolj evropski, spoštovati pa mora evropsko enotnost in politike, ki nas delajo močne,« so zapisali ministri 13 članic.

»Komisijo pozivamo, naj se vrne k preglednim postopkom v skladu z vzpostavljenimi pravili,« so dodali.

Poljska, Madžarska, Slovaška, Bolgarija in Romunija so se v zadnjih mesecih zaradi prevelikih količin uvoza ukrajinskega žita, za katero je EU junija lani odpravila carine, znašle v težavah. Zato so večinoma prepovedale njegov uvoz.

Evropska komisija je v začetku meseca omejila uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen iz Ukrajine v teh pet članic. Do 5. junija bo mogoč samo tranzit čez te države, ki naj bi v zameno odpravile enostranske ukrepe. Poleg tega je predlagala dodatnih 100 milijonov evrov za finančno podporo kmetom v teh petih članicah.