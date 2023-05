Lani pa so večji proizvajalci trg kar nekako presenetili z uvedbo RTK – dodatne korekcijske točke satelitske navigacije ter z vodenjem kosilnice s pomočjo tehnologije GPS (zaradi splošne razširjenosti uporabljamo poenostavljeno kratico), ki veliko obeta. Se pa pri tehnologiji GPS pojavi težava: sence med visokimi objekti in na primer tudi pod košatimi drevesi. Švedsko podjetje Cramer, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje Tabakum iz Novega mesta, se je zato odločilo, da klasično tehnologijo oplemenitijo s sodobno. Klasično omejevanje in vodenje robotske kosilnice poteka s pomočjo žice, košnjo pa uporabnik prek tehnologije GPS in povezave GSM samo nadzira in spremlja. Za kar ne potrebuje centimetrske natančnosti.

Spremljanje dela

Najprej razložimo razliko. Korekcijska točka RTK je potrebna zaradi zahtev po veliki natančnosti določitve položaja RK (robotske kosilnice), ki se pri tem sistemu meri v centimetrih, seveda pa to poveča ceno kosilnice oziroma celotnega sistema. Ampak če zelo površno primerjamo cene glede na metre, so kolikor toliko primerljive, zaradi načrtovanega vzporednega košenja pa je čas dela lahko krajši. Cramerjevo spremljanje s tehnologijo GPS pa je le spremljanje dela robota z možnostjo daljinskih nastavitev urnika, območij košnje in pogostosti košnje na posameznih območjih ter določitev več začetnih točk. In seveda z zaščito pred krajo z alarmom in celo daljinskim servisnim pregledovanjem. Bistvo spremljanja dela robota ob ohranjanju vodenja in omejevanja območja dela s pomočjo žice je v tem, da običajna natančnost sprejemnika GPS, ki je v robotski kosilnici, zadošča, zato se robot in zlasti njegov lastnik ne obremenjujeta zaradi nekajmetrske napake, ki je običajna pri vseh sprejemnikih GPS. Prednost je tudi v tem, da drevesa z velikimi krošnjami za te kosilnice ne predstavljajo težav, saj niso vodene s pomočjo satelitov, ki jih krošnja lahko zakrije, ampak vozijo, poenostavljeno povedano, kot kura brez glave in na podlagi naključja pokrijejo vse točke določenega prostora. Tako kot vse RK, vodene s pomočjo omejevalne žične tehnologije. Delujejo po klasičnem principu, sodobna tehnologija služi za podporo boljšemu delu.

​Kaj danes počne Cramer

Pojdimo kar po vrsti. Cramer ima v svoji ponudbi pet robotskih kosilnic, in sicer RM800, RM1000, RM1500, RM2000 in največjo RM2700. Številka ob RM (Robot Mower) pove, za katero velikost terena je kosilnica predvidena, s tem, da je priporočena velikost, ki jo v prospektih navaja proizvajalec, za 300 kvadratnih metrov (pri RM 800 za 200) manjša od številke ob RM. Vsi razen prvega modela imajo vgrajeno sledenje GPS in povezljivost GSM za nadzor na pametnem telefonu (ob nakupu dobite brezplačno petletno naročnino GSM za prenos podatkov iz kosilnice), prav tako pa tudi zaščito pred krajo, senzor za dež, zmrzal, nastavljivo časovnico delovanja in, kot smo že omenili, tudi prilagoditev petih začetnih točk, s katerih začne kosilnica delati. Najmanjši RM800 ima tri kolesa, večji modeli pa so opremljeni z dvema pogonskima kolesoma ter dvema prednjima. S sistemom GPS, v osnovi namenjenim varnosti in sledenju, so v podjetju Cramer zelo dobro združili klasiko in sodobnost. Na podlagi podatkov sledenja je mogoče določiti različna območja in intenzivnost košnje na njih ter seveda urnik dela. Programska oprema se posodablja samodejno na daljavo, omenili smo tudi zaščito pred krajo. V primeru, da gre kosilnica s svojega območja delovanja, lastniku na njegov telefon sporoči lokacijo in ob vsem tem zunaj svojega območja ne deluje. Ob vsem tem so letos zamenjali baterije z močnejšimi 4 Ah, kar pomeni večjo avtonomnost. Aplikacijo si naložite na pametni telefon, njeno nadgradnjo pa tudi na računalnik, tako lahko vodite hkrati več robotskih kosilnic. Na ta način lahko tudi prodajalci spremljajo delovanje robotskih kosilnic, Cramer pa je letos aplikaciji za prodajalce dodal še servisno aplikacijo, tako lahko serviser sproži testni postopek, ki traja približno 15 minut, in takoj vidi, kje je težava. Praktično lahko naredi vse, ne more pa izklopiti geolokacije in alarma. Ob tem, da lahko lokalni prodajalec to izvaja le za kosilnice, ki jih je sam prodal.

Kakor koli že: območje je omejeno z žico, minimalni prehod je širok 60 cm, kosilnica pa še vedno naključno potuje po terenu. Nadzor robotske kosilnice poteka s pomočjo pametnega telefona, če pa se bodoči uporabnik ustraši tovrstne uporabe, lahko nastavitve vnese kdo od sorodnikov ali celo prodajalec oziroma zastopnik. Težava je le, da v tem primeru za vsako spreminjanje potrebuje pomoč druge osebe. Robot pa tako ali tako kosi sam od sebe.

Kabel ostaja

Namestitev omejitvenega kabla je preprosta in lahko jo opravite sami. Gre za tanjši kabel, ki se ga v zemljo pritrdi s posebnimi klini, po določenem času pa se sam pogrezne v podlago. Robotska kosilnica sicer s svojim delovanjem preganja krte in voluharje, še vedno pa je nevarnost, da pregriznejo žico. Tudi zato vsaj pri večjih terenih priporočamo strokovno montažo pooblaščene ekipe, ki s posebnim strojem razpira rušo in do 4 cm globoko tlači v zemljo debelejši kabel s posebnim premazom, ki živalim smrdi. Polaganje kabla je dodatna storitev, cena pa je okoli 100 do 200 evrov za površino med 1000 in 1500 kvadratnimi metri. Za ograjevanje večjih površin znotraj zanke je treba potegniti povezavo od osnovne žice, manjše, denimo rože, pa je najbolje ograditi z nizko ograjico. Robotske kosilnice sicer imajo tudi senzor za ovire, a pred rožo se ne bodo ustavile. Kot je povedal direktor podjetja Tabakum iz Novega Mesta Goce Tasev, so v treh letih prodali okoli 150 robotskih kosilnic. Na podlagi izkušenj priporočajo menjavo nožev enkrat na mesec pri večji obremenitvi, kar nekako pomeni, da jih je treba spomladi res menjati enkrat na mesec, poleti, ko se rast trave umiri, pa je zadostuje menjava nožev na daljše obdobje. Seveda je obremenjenost nožev odvisna tudi od urejenosti trate.

​Kdo je Tabakum

Za konec pa še to. TABAKUM je kratica za TAsev Blažo AKUMulatorji. Podjetje se je razvilo iz akumulatorske delavnice Tasev Blažo, ki jo je ustanovil oče sedanjega lastnika in direktorja Goceta Taseva. Tudi zato nekaj besed o akumulatorjih Li-Ion, ki poganjajo vse stroje podjetja Cramer. Največji sovražnik baterij je poleg mraza upor, ki je največji v prvi in zadnji fazi polnjenja. Od 0 do 20 odstotkov ter od 80 do 100 napolnjenosti baterije. Li-Ion baterije zdržijo približno 1500 ciklov polnjenja, kapaciteta pa pri okoli 1000 ciklih pade na polovico. Tudi zato priporočajo hranjenje v času daljšega mirovanja v toplih prostorih, po polni napolnitvi pa baterijski stroj zaženite za nekaj minut, da napolnjenost pade na okoli 80 odstotkov in se s tem zmanjša upor v bateriji. Pri tej tehnologiji je kakovost baterij odvisna od visoke čistosti in suhosti proizvodnega okolja; dražje baterije so vedno izdelane v boljšem okolju.

Tudi v zimskem mirovanju baterij ni treba ciklično polniti na polno napolnjenost, saj zaradi samopraznjenja v nekaj mesecih pade z 80 na le okoli 72 odstotkov. Prav tako odklopite baterije s porabnikov, saj tudi žice deloma praznijo baterijo.