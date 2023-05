Kolesa pa ne!

V soboto navsezgodaj zjutraj, ko je petelin šele dobro ogreval svoje glasilke, so kranjski policisti že imeli delo. Nekaj po osmi uri zjutraj so namreč obravnavali 33-letnico, ki je sredi mesta ukradla kolo. A miru med sproščenim pohajkovanjem z novo pridobljenim prevoznim sredstvom ni imela, saj jo je prava lastnica kolesa kaj hitro opazila. Kolo je zahtevala nazaj, kar tatici ni bilo po godu. Kolo ji je namreč priraslo k srcu. Uprla se je želji lastnice in ga skušala zadržati s silo. Ženski sta se začeli prerivati, lastnica pa se je pri padcu lažje poškodovala. Posredovali so policisti in umirili strasti. Kolo so vrnili pravi lastnici, 33-letnici pa napisali nekaj kazni za prometne prekrške, tudi za vožnjo pod vplivom drog in alkohola. Žensko so tudi pridržali.

Prikolice za med

Na območju policijske uprave Novo mesto so trenutno najbolj »in« prikolice. Prejšnji teden je ena avtomobilska izginila s parkirišča v Dolenjskih Toplicah, dva dni kasneje pa je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše v Črmošnjicah ukradel še eno počitniško. Policija je oba nepridiprava našla. Prvega so ulovi tri dni po izginotju prikolice in sicer z rokami v marmeladi. 37-letnik je namreč imel ukradeno »blago« pripeto kar na avto, z njim pa je prevažal drva. Prav tako ukradena. Policisti so mu vse skupaj zasegli. Počitniška prikolica pa je bila všeč ženski iz Metlike, stari znanki policije. Njo so prijeli, »plen« na kolesih pa našli na težko dostopnem terenu, kamor ga je tatica skrila.

Mudilo se mu je domov

Kar konkretno opit je bil možakar, ki so mu policisti priskočili na pomoč po padcu s kolesom. 37-letnik je bil do njih nesramen, njihovih navodil ni poslušal, žalil jih je. Čeprav so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, jim je že vnaprej povedal, da tako pač ne bo šlo, saj se mu mudi domov. Zaupal jim je, da bo takoj, ko odnesejo pete, spet sedel na kolo. Policistom ni ostalo drugega, kot da ga odpeljejo s seboj. Nadobudnega kolesarja so sicer sprva policiji prijavili zaradi domnevno povzročene škode v naravnem rezervatu v Škocjanskem zatoku. Izkazalo se je, da materialne škode ni povzročil, čeravno se je naslonil na žico, ki drži pergolo.

Še enega za levo, prosim

Pretkani perujski tatovi so se dolgo pripravljali na podvig, a očitno še vedno premalo, saj se jim je povsem ponesrečil. Sodeč po nadzornih kamerah so onesposobili ključavnico na vratih trgovine s športno robo in se sredi noči zagnali med police. Točno so vedeli, kaj iščejo. Superge. Škatle s športnimi copati različnih blagovnih znamk so iz trgovine odnašali kar s triciklom. Nakradli so jih okoli 200, za kakih trinajst tisoč evrov. Teh skoraj zagotovo ne bodo nikoli videli, saj so se »nasankali«. Noben namreč ni pogledal v škatle in preveril, ali so v njih pravi pari. Niso bili. Trojica je sedaj ostala praznih rok, njihovi kupci pa praznih nog. V škatlah so bili le posamezni čevlji za desno nogo. Kaže tudi, da jih bo policija kmalu prijela. Ujete jih imajo namreč na kamere, obenem pa naj bi na kraju zločina pustili kopico prstnih odtisov.

Gatke na glavo …

Z od osuplosti odprtimi usti sta se lokalni lovec in nek kolesar približala lovski opazovalnici, postavljeni v gozdu sredi »ničesar«, kilometre stran od prvega kraja ali ceste. Tja so ju privabili kriki na pomoč, ki so odzvanjali iz grla obupanega 51-letnika. Policistom, ki so kmalu zatem prispeli tja, je razložil, kako se je znašel v, milo rečeno, bizarni situaciji. Nemca so namreč našli zvezanega in z ženskimi spodnjimi hlačkami na glavi. Bil je na zmenku, ki se je rahlo ponesrečil. Z žensko sta se spoznala prek spleta, se dogovorila za srečanje, šla v gozd, kjer ga je zvezala in mu oči prekrila s svojimi rezervnimi hlačkami. Še preden se je uspela sleči, ji je zazvonil telefon. Očitno je bilo nekaj nujnega, saj je takoj šla, gospoda pa pustila kar tam. Običajno se iz takih situacij uspe rešiti z olfa nožem, tokrat pa je bila ženska preveč spretna pri vezanju. Imel je veliko srečo, da so ga našli, saj bi ga lahko noč na prostem pošteno zdelala. Imena ženske noče izdati, zato jo policija še išče. Uresničevanje spolnih fantazij sicer ni kaznivo, je pa zato opustitev pomoči in protipravni odvzem prostosti.