V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. V ponedeljek se bo delno razjasnilo, popoldne bodo posamezne plohe. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je ciklonsko območje. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma hladen, vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.