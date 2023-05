V luči tragičnih dogodkov v šoli v Srbiji je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na pobudo predsednika vlade Roberta Goloba na ravnatelje osnovnih in srednjih šol naslovilo predlog za organizacijo dneva kulture nenasilja in strpnosti z namenom, da se odpre prostor za pogovore in odzive ob soočanju z nasilnimi dejanji. Šole so dobile tudi nekaj gradiv v pomoč.

Kot je za STA pojasnil ravnatelj ljubljanske srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Gvido Jager, so dodatna gradiva dobrodošla. »Gradivo Unicefa se nanaša na družbene odnose in preprečevanje medvrstniškega nasilja, medtem ko so policijska navodila bolj operativna, kako preventivno delovati, kako sporočati, opažati in podobno,« je pojasnil.

Na šoli bodo izvedli razredno uro ali dve pri učiteljih razrednikih, ki bodo pripravljeni sprejeti ta izziv in o medvrstniškem nasilju kvalificirano spregovoriti.

Tudi v ljubljanski osnovni šoli Prežihov Voranc bodo po navedbah ravnatelja Marjana Gorupa posvetili dve šolski uri tem temam iz spoštovanja do odločitve države, saj se o problematiki medvrstniškega nasilja v šoli pogovarjajo skozi vse leto.

Izpostavil je, da je kot pripomoček svetovalni službi in drugim strokovnim delavcem na voljo gradivo zavoda za šolstvo o ravnanju v primerih nasilja.

Pred današnjim dnevom pa je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo, kaj centri za socialno delo nudijo otrokom in mladostnikom, ter predstavilo programe v podporo družini, socialnovarstvene programe, krizne centre in programe v podporo družinam.