Če v polfinalu nogometne lige prvakov moštvo na gostovanju zmaga z 2:0, je z eno nogo že v finalu. A v primeru, ko gre za mestni obračun Milan – Inter in obe ekipi domače tekme igrata na istem stadionu San Siro, prednost dveh golov ni več tako velika. Začetek Interja je bil atomski, saj je z goloma Bošnjaka Edina Džeka in Armenca Henrika Mhitarjana že po 11 minutah vodil z 2:0. Milan je bil v šoku in glede na odlično predstavo Interja je bil lahko srečen, da je ob polčasu zaostajal le 0:2.

Trenerja Simoneja Inzaghija primerjajo z Arrigom Sacchijem

»Prvi polčas je bil izjemen. Vstop v tekmo je bil sijajen, odlično smo pokrivali vse igrišče, izjema je vratnica Tonalija v drugem polčasu. Lahko bi zmagali tudi z večjo prednostjo, vendar v seštevku je bila to fantastična tekma. Čeprav imamo lepo prednost, se zavedamo, da zgodba še ni končana. Na povratni tekmi bomo kot gostitelji imeli večjo podporo s tribun, a dobro vemo, koliko truda bomo še morali vložiti, da bomo napredovali v finale,« je bil navdušen trener Interja Simone Inzaghi, ki je imel prednost pred Milanom tudi v večji kakovosti na klopi za rezerve. »Do uresničitve naših sanj, v katere verjamemo že od avgusta lani, manjka le še en majhen korak. Točno vemo, kaj moramo narediti,« je dodal Inzaghi, ki je specialist za tekme na izpadanje. Primerjajo ga z legendarnim Arrigom Sacchijem, ki je bil mojster priprav na odločilne tekme, zato ni naključje, da je imel več uspeha v pokalnih tekmovanjih kot ligah.

Edin Džeko se je zapisal v zgodovino, saj je s starostjo 37 let in 54 dni postal drugi najstarejši igralec, ki je dosegel gol v polfinalu lige prvakov. Rekorder je Valižan Ryan Giggs (Manchester United), ki se je med strelce vpisal pri 37 letih in 148 dneh. »Ker je šlo za derbi, so občutki posebni. Ko žoga noče v mrežo, moraš biti potrpežljiv. Bil sem miren, saj sem vedel, da bo prišel takšen trenutek. Ker smo izkušena ekipa, nas izid ne bo zavedel, da je že vse odločeno,« je povedal Edin Džeko.

Fabio Capello kritiziral Stefana Piolija

Milan, pri katerem se je zelo poznala odsotnost poškodovanega portugalskega napadalca Rafaela Leaa, je imel v drugem polčasu dovolj priložnosti za zadetek. Prav na tem Milan gradi optimizem za preobrat na povratni tekmi. »Na povratni tekmi bomo skušali igrati bolje. Inter je bil boljši v dvobojih, bolje je pokrival igrišče in osvajal odbite žoge. Naš vstop v tekmo je bil slab v taktičnem in psihološkem smislu, zato bo moral biti povsem drugačen na povratni tekmi. Fantje so razočarani, vendar se zavedajo, da lahko naredijo preobrat. Sodnik ni imel enakega kriterija,« je tekmo analiziral trener Milana Stefano Pioli, ki je na tekmah z Interjem doživel tri poraze zapored: italijanski superpokal, serie A in liga prvakov. Zelo kritičen do trenerja Piolija je bil tudi nekdanji vrhunski trener Fabio Capello, ki je osvajal lovorike z Milanom: »To ni bil prvi derbi, ki ga je Milan odigral na takšen način. Težave je imel v zvezni vrsti, v kateri so bili vezisti Interja vseskozi prosti in tako tekmecu povzročali še enkrat več težav, kot bi jih običajno.«

10,5 mio € je izkupiček od 75.532 prodanih vstopnic na tekmi Milan – Inter, kar je nov rekord v Italiji. 4 ekipe so doslej v polfinalu lige prvakov dosegle dva gola v prvih 11 minutah tekme: Juventus leta 1999 proti Manchester Unitedu, Manchester United 2009 proti Aresnalu, Manchester City 2022 proti Realu Madrid in Inter 2023 proti Milanu.