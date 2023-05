Partizanu je šlo v četrtfinalu evrolige sprva vse kot po maslu. Odlično so igrali proti Realu Madridu, vodili z 1:0 v zmagah in imeli drugo tekmo že pod ključem, ko je prišlo do zdaj vsem znanega incidenta s pretepom in številnimi izključitvami. Čeprav so črno-beli domov odšli z dvema zmagama, so mnogi opozarjali, da so kazni evrolige lahko voda na mlin Špancem. Kot se je izkazalo, je bilo temu res tako. Partizan brez prvega nosilca Kevina Punterja, ki je prejel dve tekmi prepovedi, na tretji in četrti tekmi ni mogel streti Madridčanov, na peti tekmi pa jim je kazalo izvrstno. Na začetku tretje četrtine so vodili že za 18, nato pa se je začel povratek gostiteljev pod vodstvom izkušenega Sergia Rodrigueza. Špancem je uspel sanjski preobrat, na zaključnem turnirju četverice, ki bo od 19. do 21. maja v Kaunasu, pa jih v polfinalu čaka derbi z Barcelono. Drugi par je Olympiakos – Monaco.

Exum: Pretep spremenil tok serije

Čeprav so bili sila poklapani, so navijači Partizana svojim ljubljencem ob vrnitvi iz Madrida na letališču znova pripravili bučen sprejem. In to kljub temu, da so si privoščili nekaj, kar se do zdaj v četrtfinalih evrolige še ni zgodilo – iz rok so kot prvi izpustili vodstvo z 2:0 v zmagah. Da se je potek serije obrnil zaradi pretepa ob koncu druge tekme, je prepričan Avstralec Dante Exum, ki ga je Guerschon Yabusele brutalno spravil na tla in pri tem tudi poškodoval. »Serija se je obrnila, ko so po parketu začela padati človeška telesa. Za eno tekmo smo izgubili Mathiasa Lessorta, za dve Kevina Punterja, sam pa sem pri tem, ko me je Yabusele zrušil na tla, utrpel poškodbo prsta na nogi. Punter me je poskušal zaščititi pred zahrbtnim napadom in za to prejel dve tekmi prepovedi. Ko je nekdo zamahnil proti njemu, je dvignil pesti v zaščito. Smešno je vse skupaj. Košarkarji Reala Madrida so dobro vedeli, kaj počnejo. Ne glede na vse smo imeli na peti tekmi vse v svojih rokah. A to ne spremeni dejstva, da je pretep na drugi tekmi, ki ga je zakuhal Sergio Llull, spremenil tok serije,« meni Dante Exum, ki je dodal, da se mu Yabusele ni osebno opravičil. »Smešno je, kako je Real Madrid peljal zgodbo. Javno so se opravičevali na vse strani, osebno pa nisem prejel niti enega opravičila. Niti od Yabuseleja. A evroliga je očitno vse skupaj kupila in podelila nizke kazni. Vsi so bili šokirani, ko je Yabusele prejel zgolj pet tekem prepovedi igranja. To ni rokoborba. Neverjetno.«

Precej manj je o dogajanju na drugi tekmi govoril trener Partizana Željko Obradović. »Tretjo tekmo zapored je o zmagovalcu odločal en met, en skok, ena posest. Ponosen sem na ekipo, da je po osmih letih odsotnosti iz evrolige naredila takšen rezultat. Imam občutek, da bi lahko napredovali na zaključni turnir četverice, a dogajanje na tekmah je že za nami in obračamo se v prihodnost ter k ligi ABA, ki je za nas izredno pomembno tekmovanje,« je povedal Željko Obradović, ki je prepričan, da evroliga potrebuje Partizan. Beograjčani so namreč v evroligi igrali s posebnim povabilom, ki je veljajo le za letošnjo sezono. »Poglejte, koliko se je letos govorilo o Partizanu, o naših igrah in atmosferi v Beogradu. Število navijačev, ki so prišli na naše tekme iz celotne Evrope, je neverjetno. Imamo resen projekt. Vprašajte predstavnike ekip v evroligi, če so z veseljem prišli k nam na gostovanja. To tekmovanje rabi Partizan.«

Svojemu nekdanjemu klubu je prek družabnih omrežij za velik uspeh čestital tudi Luka Dončić, trener Chus Mateo pa je povedal, da so njegovi igralci pokazali, kaj pomenita samozavest in prizadevanje. »Včasih se dogajanje v športu ne da logično pojasniti. Srčnost te pripelje na meje mogočega. Zaostajali smo z 0:2 v zmagah in na peti tekmi za 18 točk. Žebljev za našo krsto je zmanjkalo. A nato se je začel preporod, ki ga težko pojasnim. Igralci so pokazali ponos in kljubovanje, ki ga redko vidiš. Ponosen sem na njih.«

Monaco z zgodovinskim uspehom

Tudi dogajanje na preostalih četrtfinalnih dvobojih je bilo sila zanimivo. Še najmanj med Barcelono in Žalgirisom, saj so Katalonci trikrat prepričljivo slavili. Prva ekipa po rednem delu Olympiakos se je pošteno namučila s Fenerbahčejem in ga strla šele na peti tekmi. »To je bila ena najtežjih serij v moji karieri. Fenerbahče je po težki sezoni, polni poškodb, prišel do osmega mesta, kar je bila za nas kot prvo ekipo po rednem delu negativna novica. S pomočjo izjemnih navijačev nam je na peti tekmi le uspelo streti turško moštvo,« je misli strnil košarkar Olympiakosa Kostas Papanikolaou. Izjemno napeta je bila tudi serija med Monacom in Maccabijem, kjer zbadljivk po vsaki tekmi ni manjkalo. Na koncu je francoskemu moštvu uspel zgodovinski dosežek, saj se je prvič v zgodovini kluba prebilo na zaključni turnir četverice. »Izjemni košarkarji delajo dobre trenerje. Ta uspeh bo za vedno ostal v naših srcih. Ob tem bomo napredovali vsi – klub, igralci in jaz kot trener. To smo si zaslužili,« je presrečen trener Monaca Saša Obradović.

18 zmag brez poraza imajo domače ekipe na odločilnih petih četrtfinalnih tekmah v zgodovini evroligi.