V nedeljo je odstopil slovaški premier Eduard Heger in priljubljena predsednica države Zuzana Čaputova je za njegovega naslednika imenovala Ludovita Odorja. Gre za dosedanjega viceguvernerja slovaške centralne banke, ki naj bi z nestrankarsko vlado strokovnjakov vodil državo do volitev 30. septembra. Tako naj bi se končal triletni kaos na slovaškem političnem prizorišču. Še pred Hegrom sta prejšnji teden odstopila dva ministra, pred tem pa so v Bratislavi potekali proruski protesti. Hegrova vlada je bila prva, ki je napadeni Ukrajini, slovaški sosedi, poslala vojaška letala, ruske mige 29.

Fico se skuša vrniti pet let po odstopu po umoru novinarja

Volilna kampanja se je pravzaprav že začela. Predvsem gre za boj med nacionalističnim proruskim taborom, ki ga vodi nekdanji premier Robert Fico, in prozahodnim taborom, ki mu pripadata liberalna Čaputova in desni populist Heger. Proruskemu taboru gresta na roko predvsem velika razpršenost prozahodnega tabora in petodstotni volilni prag.

Če bo Fico ponovno premier, je mogoče, da se bo glede odnosa do Moskve zgledoval po madžarskem premierju Viktorju Orbanu. Fico je ustanovitelj socialdemokratske stranke SMER, naslednice komunistične partije. Na gospodarskem področju je to leva stranka, sicer pa v marsičem konservativna in nacionalistična. Fico je Slovaško vodil kot premier v letih 2006–2010 in 2012–2018, nato pa še dve leti iz ozadja. Raziskovalni novinar Jan Kuciak je Fica obtoževal korupcije in povezav z mafijo; 21. februarja 2018 so ga ubili skupaj z zaročenko. Sledili so množični protesti in Fico je odstopil.

Nesposobnega premierja na koncu odneslo cepivo

Na volitvah 2020 je potem zmagal desni populist in glasen nasprotnik korupcije Igor Matovič ter sestavil vlado. Izkazalo se je, da gre za nesposobnega in agresivnega politika, ki niti v koaliciji ni znal voditi dialoga. Za povrh je prišlo na dan, da je njegova diploma plagiat. Ko je ob izjemno visoki smrtnosti zaradi covida, eni najvišjih na svetu, kupil rusko cepivo sputnik V in ga prikazoval kot rešitev za Slovake, je moral odstopiti, saj so temu nasprotovale tri koalicijske stranke. Veliko pove že to, da je v letu njegovega vodenja vlade odstopilo osem od 16 ministrov.

V novi vladi je še naprej povzročal prepire, ne le kot novi minister za finance, ampak tudi zato, ker mu je bil premier Heger kot član njegove stranke Olano podrejen. Leta 2022 je rekordnih 91 odstotkov anketiranih Slovakov izjavilo, da Matoviču ne zaupajo. Končno ga je decembra 2022 Heger vrgel iz vlade in ustanovil svojo stranko, ki pa ima zaenkrat malo podpore.

Več posluha za Rusijo kot za Ukrajino?

Ves ta vladni kaos v zadnjih treh letih je voda na mlin Ficu, ki se hoče vrniti na oblast. Njegova stranka SMER po zadnjih anketah vodi. Njena zmaga bi bila slaba novica za EU, ker Fico ne podpira pošiljanja orožja Ukrajini in sankcij proti Rusiji. Pravi, da so »ukrajinski fašisti« leta 2014 začeli vojno v Ukrajini. Bi pa težko sestavil vlado, saj naj SMER ne bi dobila več kot 20 odstotkov glasov, zaveznika pa ima le v proruskem fašističnem Republikanskem gibanju, ki mu ankete pripisujejo osem odstotkov podpore.

A proruski tabor bi se lahko še okrepil, če gre verjeti anketi iz septembra lani, ko je 50 odstotkov vprašanih Slovakov odgovorilo, da si želijo zmage Rusije, 30 odstotkov jih podpira Ukrajino, 20 odstotkov vprašanih pa se ni opredelilo. Anketa in uporabljena metodologija sta sicer dvignili ogromno prahu, a tudi svaril, da je najmanj opozorilni znak za prozahodne kroge. Navsezadnje je v anketi leta 2021 je 56 odstotkov Slovakov menilo, da Nato izziva Rusijo. Slovaki so sicer še vedno odvisni od ruske nafte in goriva za svoji jedrski elektrarni sovjetskega tipa, ki državi zagotavljata polovico električne energije.

*** Ficova stranka SMER po zadnjih anketah vodi. Njena zmaga bi bila slaba novica za EU, ker Fico ne podpira pošiljanja orožja Ukrajini in sankcij proti Rusiji. Pravi, da so “ukrajinski fašisti” leta 2014 začeli vojno v Ukrajini.