Med šestnajstimi izvajalci, ki so se nocoj borili za vstopnico za evrovizijski finale, je bila tudi peterica Slovencev, ki sestavljajo zasedbo Joker Out. O finalistih so letos odločali zgolj gledalci in poslušalci, ki so presodili, da si sobotni nastop poleg Slovenije zaslužijo še Albanija, Ciper, Estonija, Belgija, Avstrija, Litva, Poljska, Avstralija in Armenija. Izvajalci teh držav se bodo tako pridružili desetero državam, ki so se najbolje uvrstile v torek, in sicer Hrvaška, Moldavija, Švica, Finska, Češka, Izrael, Portugalska, Švedska, Srbija in Norveška. V finale so samodejno uvrščene lanskoletna zmagovalka Ukrajina, pa tudi Nemčija, Italija, Francija in Združeno kraljestvo.

Posebnost letošnjega izbora je, da so v obeh predizborih glasovali zgolj gledalci in poslušalci, strokovne žirije posameznih držav pa bodo svoje glasove podelile v soboto, ko bo na sporedu finale.