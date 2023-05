Slovenski slogan I feel kopirajo tudi drugod

Sprva popljuvani slogan I feel Slovenia (Slovenijo čutim) je prerasel v nacionalno znamko naše države. Da so ga dobro sprejeli tudi tujci, med drugim kaže to, da na Hrvaškem obstajata poslovno združenje Občuti Hrvaško in agencija Feel Croatia, naši severni sosedje pa so za nami povzeli kampanjo Feel Austria.