Svojci umrlih v Melaminu po odškodnine na sodišče

Danes mineva natanko eno leto od eksplozije in požara v tovarni Melamin, ko je življenje izgubilo sedem oseb. Po naših informacijah vsi svojci umrlih še vedno niso prejeli vseh odškodnin, čeprav so v Melaminu zatrdili, da so Zavarovalnici Sava že februarja nakazali nekaj več kot 100.000 evrov.