Smrt poveljnika Abuja Hasana Galija, ki je vodil raketno enoto te organizacije, so potrdili tudi v vojaškem krilu Islamskega džihada, poroča britanski BBC.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je opozoril, da tudi s smrtjo poveljnika izraelska operacija še ni zaključena, smrt treh drugih poveljnikov Islamskega džihada v torek pa je označil za »največji udarec Islamskemu džihadu doslej«.

Izraelska policija pa je sporočila, da je raketa, ki so jo izstrelili z območja Gaze, danes v mestu Rehovot v osrednjem delu Izraela ubila eno osebo, ranila pa najmanj dve. Raketa je zadela stanovanjsko poslopje, kjer reševalci sedaj nadaljujejo iskanje morebitnih žrtev.

Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje je od torka v Gazi umrlo 28 Palestincev, med njimi najmanj deset civilistov in trije drugi poveljniki Islamskega džihada. Ranjenih je bilo 80 Palestincev. Izraelski vojaški radio pa je poročal, da so zaradi palestinskih raket, ki so zgrešile Izrael in padle na območje Gaze, umrli štirje ljudje, med njimi trije otroci. Navedb izraelskega radia palestinski viri niso potrdili.

Današnja smrtna žrtev v Rehovotu je medtem v prva v Izraelu v zadnjih treh dneh nasilja, čeprav so nekatere rakete zadele zgradbe in domove. Večina raket je svoje cilje zgrešila oziroma so jih prestregli.

Napetosti med Izraelom in Palestinci so znova vzplamtele v prejšnjem tednu, ko so Islamski džihad in druge oborožene skupine v Izrael v dveh dneh izstrelile več kot 100 raket, potem ko je v izraelskem zaporu med gladovno stavko umrl palestinski zapornik. V odgovor na raketne napade je izraelska vojska napadla položaje palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Napetosti sicer ostajajo visoke tudi na okupiranem Zahodnem bregu.

Po poročanju BBC naj bi si Egipt sicer prizadeval za vzpostavitev prekinitve ognja med Izraelom in palestinskimi organizacijami.

Islamski džihad je po Hamasu druga največja oborožena skrajna palestinska skupina na območju Gaze, ki je v zadnjih letih na Izrael izstrelila več raket.