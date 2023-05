Kot pravijo organizatorji, je za študente Škisova tržnica priložnost, da pozabijo na vse skrbi, se »odklopijo« od obveznosti in uživajo v dobri družbi. Uradno dogajanje se je začelo z mimohodom klubov študentov, ki so ponosno predstavljali svoje domače kraje. Letos se je na Škisovi tržnici predstavilo 55 od 59 študentskih klubov v Sloveniji. Tržnico je sicer obiskalo manj obiskovalcev kot lani, ko je bila rekordna udeležba z več kot 28.000 obiskovalci.

Naloga študentskih klubov po lokalnih območjih je, da lajšajo življenje študentom, ko pridejo na študij v Ljubljano. Na Škisovi tržnici tako klubi predstavijo svoje delovanje, hkrati pa poskrbijo za zabavo. Letos je na tržnici največ pozornosti privabil klub študentov s Ptuja, ki je obiskovalcem ponujal brezplačne krofe. »Prinesli smo jih, da druge spomnimo, od kod prihaja največji praznik v letu,« so pojasnili in se na komentar obiskovalca, da ga krofi spomnijo le na Trojane, odzvali z dodatnim podarjenim krofom. Tudi člani kluba študentov iz Škofje Loke so se na dogodek skrbno pripravili. Na škofjeloško tradicijo so želeli opozoriti s posebno uprizoritvijo; članico kluba so preoblekli v Jezusa, ki je bil križan na križu, sestavljenem iz gajbic piva. Škofjeloški pasijon so preoblikovali tako, da bi poudarili tudi vlogo feminizma.

Slabo vreme obiskovalcev ni prestrašilo

Strah organizatorjev, da bi dež odgnal obiskovalce, je bil že na začetku popolnoma pozabljen. Člani študentskega kluba iz Tolmina so luže, ki so nastale na prizorišču, izkoristili za vožnjo s kanuji, predstavnik študentov iz Posavja pa se je odločil, da svojo opravo popolnoma prilagodi vremenskim razmeram. Oblečen v zaščitni bel kombinezon in visoke škornje z znakom za radioaktivnost na hrbtu je pritegnil veliko pogledov, na katere pa se je ponosno odzval s komentarjem: »Videti je smešno, ampak deluje!«

Škisove tržnice so se udeležili tudi mednarodni študenti, ki so obiskovalcem predstavljali svojo kulturo in tradicionalne jedi. »Zanimivo je, da je v Ljubljani prireditev, ki tako združuje študente,« sta pripomnila študenta iz Španije, ki sta bila nad dogodkom popolnoma navdušena, saj se česa podobnega še nista udeležila. »Všeč nama je vreme, saj popolnoma spremeni vzdušje,« sta dejala v smehu in dodala, da sta si prvič v življenju kupila pelerino.

Stojnico študentov iz Ribnice, ki so pripravili lesene kuhalnice za obiskovalce, je obiskal tudi predsednik dijaške organizacije Simon Trussevich, ki si je ponudbo pozorno ogledal. »Vsako leto se udeležimo tega dogodka, da podpremo študente na eni strani in se družimo, spoznamo nove organizacije,« je navdušeno dejal in dodal, da se mu zdi dogodek, kjer imajo mladi možnost povezovanja, izjemno pomemben v današnjem času. »V takšnem neformalnem okolju se študenti lažje zbližajo, široka poznanstva pa so zanje ključna,« je dodal.

Če je bilo dnevno dogajanje namenjeno spoznavanju, je bila zvečer na vrsti zabava. Letos so študente na glavnem odru zabavali Big Foot Mama, Pero Lovšin, Orlek in Društvo mrtvih pesnikov.