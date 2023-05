Zaradi dolgotrajne fizične in spolne zlorabe psov so tudi na ponovljenem sojenju na zagrebškem sodišču obsodili 47-letnega Ivorja Ivaniševića. Že septembra 2021 je dobil leto zapora, odredili pa so mu tudi plačilo dobrih 4000 evrov sodnih stroškov, a je bila sodba zaradi procesnih razlogov razveljavljena. Na ponovnem sojenju so mu izrekli enako kazen. Sodnica Jasna Zoretić Rendulić je dejala, da vsi dokazi potrjujejo krivdo. »Izrekli smo najvišjo možno kazen za dejanje, ki je vredno vse moralne in človeške obsodbe,« je izjavila. Moškemu, ki dela v evropskem parlamentu in kljub razpisani tiralici za hrvaške pravosodne organe ostaja nedosegljiv, so sodili v odsotnosti. Sodba še ni pravnomočna, primer pa zastara jeseni.

Na Ivaniševića so preiskovalci naleteli po naključju, med mednarodno operacijo razbitja mreže spolne zlorabe otrok prek spleta leta 2015. Somišljenikom je namreč po spletu pošiljal fotografije psov v različnih spolnih pozah z moškimi, pa tudi fotografije spolnih organov. Zraven je celo pripisal, kako je poskušal s psom imeti sadomazohistični odnos. Ker je nekaj fotografij poslal z elektronskega naslova svojega podjetja za grafično oblikovanje, so ga preiskovalci hitro našli.

Julija 2015 so med hišno preiskavo stanovanja v Zagrebu naleteli na izmučena, ranjena in sestradana psa pasme rodezijski grebenar s številnimi brazgotinami, pa tudi več kot sto CD-jev s posnetki eksplicitne fizične in spolne zlorabe živali. Psa so sprejeli v zavetišče, a je samica, ki je bila kar šest let žrtev skrbnikovih izprijenih napadov, zaradi poškodb kmalu poginila. Dolga leta jo je stradal in tako prisilil, da je dovolila zlorabo, saj je vedela, da bo potem dobila hrano in vodo. Ob hišni preiskavi je bil Ivanišević službeno v Belgiji, aretirali so ga septembra 2015, ko se je vrnil. Zagovarjal se je z molkom. Povedal je le, da je za slabo stanje sedemletne psičke Xai Xai Kima in dveletnega Arunga Avabe krivo zavetišče. Psička naj bi bila šibka zaradi lažne brejosti, rane na koži pa naj bi bile posledica alergij.

Še štirje meseci časa

V priporu je bil dva tedna. Zdaj že leta živi v Belgiji, je uslužbenec direktorata za finance evropskega parlamenta v Bruslju. Obramba je glede njegove odsotnosti na sodišču navajala, da se slabo počuti zaradi »medijskega linča« in da mu zaradi imunitete sploh ne bi smeli soditi. Vendar gre po pisanju Jutarnjega lista za tako imenovano funkcijsko in ne diplomatsko imuniteto. V Bruslju so pojasnili, da gre za imuniteto v postopkih, ki se nanašajo na službene zadeve. Za dejanja, ki so povezana z obtoženčevo zasebnostjo, pa so lahko kazensko preganjani, če tako odloči pristojno sodišče.

Če v štirih mesecih primer ne bo pravnomočno končan, bo zastaral. Če bo sodba razveljavljena, bo Ivanišević še naprej veljal za neobsojenega. Če pa bo sodba potrjena, je vprašanje, koliko časa bodo potrebovali, da ga spravijo za zapahe. Za njim je že več let razpisana tiralica, a jo belgijske oblasti, kot piše Jutarnji list, iz neznanega vzroka ignorirajo. A četudi bo pravnomočno obsojen, bi še vedno lahko zahteval obnovo postopka, saj so mu sodili v odsotnosti. Toda v tem primeru se bo moral osebno pojaviti na zatožni klopi.