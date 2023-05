Emocije investitorjev do nepremičnin so vedno enostranske. Nepremičnine teh čustev nikoli ne vračajo. Vračajo le denar v obliki najemnin in razlike v ceni, ki jo investitor doseže ob prodaji nepremičnine. Amatersko opravljanje tega posla za vas ne bo obrodilo toliko sadov kot morebiti kakšna druga oblika vlaganja v ta naložbeni razred.

Ljubezen Slovencev do nepremičnin je brezpogojna. V sestavi premoženja so nepremičnine daleč največji naložbeni razred. Ker znamo pregovorno Slovenci narediti vse sami, institucionaliziranega investiranja v nepremičnine tako rekoč ni. Za to sta nedvomno krivi tudi finančna industrija in davčna zakonodaja. Obsesivna ljubezen s stanovanjskimi nepremičninami je močno načela tudi slovenski kapitalski trg, ker se vlagatelji veliko raje kot za nakup delnic Luke Koper odločajo za nakup apartmaja v sosednjem Portorožu, najbolj drzni pa za stanovanje na drugi strani Piranskega zaliva. x Finance